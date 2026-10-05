Rusza Bon Senioralny. Jak skorzystać ze wsparcia?

RMF24

W Polsce rusza Bon Senioralny. To rządowy program skierowany do osób powyżej 65. roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Seniorzy mogą liczyć na bezpłatną pomoc w domu – przy zakupach, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu higieny czy organizacji dnia. Wartość wsparcia może sięgać nawet 2500 zł miesięcznie, ale obowiązuje limit dochodowy.

Kto może otrzymać Bon Senioralny?

Aby skorzystać z programu, nie wystarczy ukończyć 65 lat. Kluczowe jest również spełnienie kryterium dochodowego – średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 3410 złotych. Co ważne, próg ten będzie waloryzowany co roku, co oznacza, że wraz ze wzrostem emerytur i rent, zwiększy się także dostępność programu.

Wnioski o Bon Senioralny będzie można składać w urzędach gmin. To właśnie samorządy będą odpowiadać za organizację wsparcia – od przyjęcia wniosku, przez ocenę sytuacji seniora, aż po ustalenie zakresu i liczby godzin pomocy. Cały proces kwalifikacji ma trwać maksymalnie 30 dni.

Jakie wsparcie otrzymają seniorzy?

Bon Senioralny to nie gotówka, która trafia na konto seniora, ale konkretne usługi świadczone w miejscu zamieszkania. Pomoc obejmuje m.in.:

- robienie zakupów,

- przygotowywanie posiłków,

- pomoc przy myciu i utrzymaniu higieny,

- wsparcie w ubieraniu się,

- pomoc w poruszaniu się,

- organizację codziennych obowiązków,

- utrzymywanie kontaktów społecznych.

Zakres pomocy będzie ustalany indywidualnie, a senior nie poniesie żadnych kosztów za otrzymane wsparcie. To rozwiązanie ma uzupełniać inne świadczenia, takie jak emerytura czy dodatki dla osób po 65. roku życia.

Które gminy otrzymają środki jako pierwsze?

Program Bon Senioralny będzie wdrażany etapami. W pierwszej kolejności wsparcie trafi do gmin, w których nie funkcjonują publiczne usługi opiekuńcze lub korzysta z nich bardzo niewielka liczba osób (do 10 seniorów). To aż 45 procent wszystkich gmin w Polsce. W kolejnych etapach program obejmie następne samorządy.

Za realizację programu odpowiadają gminy, ale finansowanie pochodzi z budżetu państwa. Na pierwszą edycję rząd przeznaczył niemal miliard złotych.