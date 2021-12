​Sześć osób odpowie przed wrocławskim sądem za pomoc w wyłudzaniu podatku VAT. Skarb Państwa stracił przez nie ponad 65 mln zł.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwo ws. oszust podatkowych zakończyło się oskarżeniem sześciu osób, w tym cztery odpowiedzią przed sądem za udział w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka.

Według śledczych grupa zajmował się wyłudzaniem podatku VAT poprzez dokonywanie transakcji o charakterze "karuzelowym" przy hurtowym handlu telefonami komórkowymi oraz innym sprzętem elektronicznym.



Mechanizm działania grupy polegał na wykorzystywaniu różnych podmiotów gospodarczych, które nie prowadziły rzetelnej działalności gospodarczej, a w sposób pozorny nabywały sprzęt elektroniczny, po czym go fikcyjnie odsprzedawały - podała Bylicka.



Sprzęt trafiał do firm prowadzących działalność w Polsce. Te zaś eksportowały go z zerową stawką VAT, a następnie wyłudzały nienależny zwrot podatku VAT z tytułu fikcyjnych transakcji. Podatek ten wcześniej nie został zapłacony przez firmy pełniące w łańcuchu rolę tzw. znikających podatników - wskazała prok. Bylicka.



Oskarżonym w tym śledztwie prokuratura zarzuciła działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo do wyłudzania podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy oraz wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów.



Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku działalności tej grupy to ponad 65 mln zł. Śledczy zabezpieczyli z majątku oskarżonych na poczet naprawienia szkody ponad 8 mln zł.