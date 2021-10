Niezatrzymanie się do kontroli, jazda pod prąd, z niedozwoloną prędkością, uszkodzenie trzech pojazdów - to tylko kilka wykroczeń, jakich dopuścił się 18-latek, którego po pościgu ulicami Łodzi zatrzymała policja. Okazało się też, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania.

Pościg ulicami Łodzi / Łódzka policja / Policja

Do szaleńczego pościgu ulicami Łodzi doszło we wtorek po południu. Najpierw jednak uwagę policjantów z łódzkiej drogówki zwrócił uszkodzony ford oraz fakt, że zarówno jego kierowca, jak i pasażer nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli - jego kierowca najpierw zjechał na pobocze i zatrzymał pojazd, a następnie z impetem ruszył w kierunku ul. Bandurskiego. Policjanci włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, pojechali za fordem, jednocześnie informując o zdarzeniu dyżurnego miasta.



Kierowca forda tuż przed Al. Włókniarzy, nie zważając na przepisy prawa o ruchu drogowym i stwarzane zagrożenie dla osób podróżujących tramwajami, wjechał na wydzielone torowisko, następnie przejechał przez przejście dla pieszych i kontynuował ucieczkę chodnikiem. Nadal nie reagował na sygnały do zatrzymania podawane przez jadących za nim policjantów. Ponownie złamał przepisy i skręcając w prawo w ulicę Kopernika, nie zastosował się do zakazu wjazdu, a następnie wjechał w ulicę Łąkową pod prąd - zrelacjonowała w środę mł. asp. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.



Kierowca i pasażer uciekali pieszo

W tym momencie do pościgu dołączył drugi radiowóz łódzkiej drogówki. Ścigany kierowca na skrzyżowaniu z ul. Karolewską podczas manewru skrętu w prawo w ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich nie dostosował prędkości do warunków ruchu, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w stojące na skrzyżowaniu i oczekujące na zielone światło trzy pojazdy - volkswagena, mercedesa i suzuki.



To nadal nie skłoniło kierującego do zaniechania ucieczki. Wraz z 17-letnim pasażerem wybiegł z auta, kierując się w stronę ul. 6 Sierpnia. Za uciekinierami ruszyli funkcjonariusze. Pasażera ujęła policjantka, parę chwil później w rękach mundurowych był drugi mężczyzna. Obaj zostali zakuci w kajdanki i doprowadzeni do radiowozu - dodała Czyż.



Badanie wykazało, że obaj zatrzymani byli oni trzeźwi. Szybko okazało się jednak, że 18-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Teraz za ucieczkę przed policyjną kontrolą oraz popełnione liczne wykroczenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.