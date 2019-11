Ważącą kilkaset kilogramów morską minę lotniczą wydobyto z Kanału Piastowskiego w Świnoujściu (Zachodniopomorskie). Niewybuch jest transportowany na poligon morski.

W akcji weźmie udział załoga ORP Flaming / Marcin Bielecki / PAP

Marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wydobyli z Kanału Piastowskiego brytyjską lotniczą minę morską typu Mk VI. Niewybuch leżał na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Natrafiła na niego firma pracująca na zlecenie urzędu morskiego. Trwają tam prace przygotowawcze do pogłębienia toru wodnego.

Mina została podniesiona z dna i spoczęła na pokładzie niszczyciela min ORP Flaming, który wypływa ze Świnoujścia w stronę poligonu morskiego - powiedział rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski. Jak dodał, mina zostanie zneutralizowana na poligonie morskim w godzinach popołudniowych.



Lewandowski powiedział także, że akcja wydobycia miny przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Podczas wydobycia i transportu bomby poza główki portu w Świnoujściu wstrzymano ruch dla statków wchodzących z redy portu w kierunku Zalewu Szczecińskiego, a także ruch dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską. Dla statków nawigujących w granicach portu ruch został wstrzymany w godzinach 9.00 - 10.00.





Ponad 400 kilogramów ładunku wybuchowego

Osoby, które w czasie podjęcia bomby będą znajdowały się w strefie do 550 metrów od nabrzeża zobowiązane są do pozostania w miejscu zamieszkania, w budynkach. Służby proszą o nie zbliżanie się do okien, nie wychodzenie na balkony oraz na zewnątrz budynków.



W akcji wydobycia miny weźmie udział załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.



Brytyjska mina lotnicza, która zostanie wydobyta waży 900 kilogramów, a waga samego ładunku wybuchowego to ponad 400 kilogramów - powiedział rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski. Jak dodał, to już kolejne wydobycie tego typu obiektu. Podobne wydobyto w Świnoujściu w lipcu, sierpniu i wrześniu br.