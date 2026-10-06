Świadczenie honorowe dla stulatków. Ile wynosi?

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Od 1 stycznia 2025 roku osoby, które ukończyły 100 lat, mogą otrzymywać świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł miesięcznie. W przypadku seniorów pobierających emeryturę lub rentę świadczenie jest przyznawane z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Osoby, które nie mają prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, mogą ubiegać się o pieniądze po złożeniu wniosku.

Kwota w wysokości 6246,13 zł nie jest jednorazową wypłatą. Świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc, a jego wysokość będzie podlegała corocznej waloryzacji w marcu.

Nowe przepisy określają również, kto może otrzymać świadczenie automatycznie, a kto musi złożyć wniosek.

Kto otrzyma świadczenie z urzędu?

Świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu osobie, która spełnia określone warunki. Musi ona:

posiadać obywatelstwo polskie,

ukończyć 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat mieć prawo do jednego ze świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

W takim przypadku senior nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku. Świadczenie zostanie przyznane automatycznie przez właściwy organ emerytalny lub rentowy.

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia może wydać m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości.

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Co w przypadku pobierania kilku świadczeń?

Osoba, która w chwili ukończenia 100 lat pobiera więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe.

Dotyczy to sytuacji, gdy senior ma prawo do kilku świadczeń, np. emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Jeżeli świadczenia emerytalno-rentowe wypłacają dwa różne organy, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Świadczenie honorowe na wniosek

Nie każdy stulatek otrzyma świadczenie automatycznie. Osoby, które nie mają prawa do świadczenia wymienionego w ustawie, np. emerytury lub renty, mogą ubiegać się o świadczenie honorowe po złożeniu wniosku.

W tym przypadku trzeba spełnić kilka warunków. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi:

mieć obywatelstwo polskie,

ukończyć 100 lat,

po ukończeniu 16. roku życia posiadać ośrodek interesów życiowych na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat,

złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.

Wniosek można złożyć do ZUS. Formularz oznaczony symbolem ESH jest dostępny od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach Zakładu.

Od kiedy przysługuje świadczenie przyznawane na wniosek?

W przypadku osób, które muszą złożyć wniosek, świadczenie honorowe zostanie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Jednocześnie świadczenie nie może zostać przyznane wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba ukończyła 100 lat.

Oznacza to, że osoby, które nie pobierają emerytury lub renty i chcą otrzymywać świadczenie honorowe, powinny pamiętać o złożeniu wniosku.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Od 1 stycznia 2025 roku wysokość świadczenia honorowego wynosi 6246,13 zł miesięcznie.

Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji w marcu. Oznacza to, że wysokość świadczenia może się zmieniać w kolejnych latach.

Warto również pamiętać, że nowe zasady obejmują osoby, które dopiero osiągają wiek 100 lat, ale przepisy przewidują także podwyższenie świadczeń honorowych wypłacanych już wcześniej.