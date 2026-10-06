Najstarsi Polacy w historii. To rekordziści długowieczności

RMF24

Setne urodziny przestają być w Polsce wydarzeniem tak niezwykłym jak jeszcze kilkanaście lat temu. Najnowsze dane pokazują, że liczba osób, które ukończyły 100 lat, przekroczyła już 10 tysięcy. Wśród Polaków znaleźli się również wyjątkowi rekordziści, którym udało się przeżyć 110, 115, a nawet 116 lat.

Najstarszą Polką w historii, której wiek został zweryfikowany, pozostaje Tekla Juniewicz. Urodzona 10 czerwca 1906 roku w Krupsku, przeżyła 116 lat i 70 dni. Zmarła 19 sierpnia 2022 roku w Gliwicach. Przez ostatnie lata życia należała także do najstarszych zweryfikowanych osób na świecie.

W gronie najstarszych zweryfikowanych Polaków znajdują się również Rozalia Milczarek, która dożyła 111 lat i 122 dni, Ludwika Kosztyła – 111 lat i 120 dni, Jadwiga Zołotucho – 111 lat i 94 dni oraz Michalina Wasilewska, która przeżyła 111 lat i 13 dni.

Wśród współczesnych rekordzistów jeszcze niedawno znajdował się kapitan Tadeusz Lutak „Pancerz”, który zmarł 5 października 2026 roku, mając 109 lat. Był najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce i najstarszym kombatantem Wojska Polskiego.

Obecnie za najstarszą żyjącą osobę w Polsce, której wiek został zweryfikowany, uznawana jest Anna Winiarska, urodzona 23 lutego 1915 roku. Ma 111 lat. Wśród najstarszych żyjących osób wymieniane są również m.in. Zofia Powałowska oraz Gertrud Frontzek. Ta ostatnia w marcu 2026 roku obchodziła 110. urodziny.

Ilu stulatków żyje dziś w Polsce?

Skala zjawiska zmieniła się bardzo wyraźnie w ostatnich latach. Według danych GUS na koniec 2025 roku w Polsce żyły 10 403 osoby w wieku 100 lat i więcej – o 1624 osoby więcej niż rok wcześniej. To oznacza, że grupa stulatków po raz pierwszy przekroczyła barierę 10 tysięcy.

Trzeba jednak odróżnić tę liczbę od danych ZUS. W czerwcu 2026 roku ZUS wypłacał świadczenie honorowe 4262 osobom, które ukończyły 100 lat. Nie oznacza to, że w Polsce żyje tylko 4262 stulatków – jest to liczba osób objętych tym konkretnym świadczeniem. Najnowszy komunikat ZUS z września 2026 roku mówi o ponad 4600 stulatkach otrzymujących świadczenie.

Dane pokazują więc wyraźny trend: Polacy żyją coraz dłużej, a osiągnięcie setnego roku życia staje się zjawiskiem coraz częstszym. Jeszcze w 2010 roku grupa osób w wieku 100+ liczyła około 3,2 tysiąca, podczas gdy pod koniec 2025 roku przekroczyła 10 tysięcy.