Jest śledztwo w sprawie śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie podczas zajęć wychowania fizycznego na uczelni. Podchorąży zasłabł. Został przewieziony do szpitala wojskowego, gdzie zmarł na drugi dzień.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków, które skutkować mogło nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Prokuratura bada zachowania funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczne przeprowadzenie zajęć wuefu.

Słuchacze Akademii Technicznej brali udział w egzaminie z wychowania fizycznego na terenie uczelni. W trakcie biegu jeden z nich stracił przytomność.

Po przewiezieniu do szpitala, nie udało się go uratować. Na razie nie są znane przyczyny zgonu - zarządzono już sekcję zwłok młodego mężczyzny.

Żandarmeria Wojskowa ma przesłuchać innych studentów, którzy zdawali egzamin. Podczas wtorkowego egzaminy zasłabło w sumie trzech podchorążych.

Rzecznik prasowy WAT Ewa Jankiewicz powiedziała, że zajęcia, podczas których doszło do zasłabnięcia, "to ćwiczenia wykonywane zgodnie z planem w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nie były to żadne zajęcia dodatkowe".

Student, który zmarł, to podchorąży trzeciego roku. Takie biegi odbywał wcześniej i nigdy nie miał z tego powodu problemów - podkreśliła rzecznik. Zajęcia odbywały się około godziny ósmej, kiedy największego upału jeszcze nie było - dodała.