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Stres i koszty nie odstraszają. Jak remontują Polacy?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (10:07)

Kuchnia pozostaje sercem polskiego domu – to właśnie to pomieszczenie najczęściej remontują Polacy (33 proc. ankietowanych). Na drugim miejscu znalazła się łazienka (29 proc.), a podium zamyka sypialnia (27 proc.).

Stres i koszty nie odstraszają. Jak remontują Polacy?
Z badania wynika, że 28 proc. badanych przeprowadziło remont w ciągu ostatniego roku /Shutterstock
  • Najczęściej remontowaną częścią domu w Polsce jest kuchnia.
  • Remonty przeprowadzane są etapami ze względu na wysokie koszty materiałów i usług.
  • Remonty są źródłem stresu dla 57 proc. badanych, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych
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Remontujemy etapami

Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku remont przeprowadziło 28 procent Polaków, a kolejne 21 procent odnowiło swoje mieszkania lub domy w ciągu ostatnich 1-2 lat. 

Co czwarty ankietowany (25 proc.) remontował 3-5 lat temu. 

18 procent respondentów określiło swój ostatni remont jako generalny. Eksperci tłumaczą to wysokimi kosztami materiałów i usług remontowych – większość z nas decyduje się więc na odnawianie mieszkań etapami.

Dane pokazują, że swoje nieruchomości najczęściej odnawiamy etapami. To nie dziwi, biorąc pod uwagę wysokie koszty zarówno materiałów, jak i usług remontowych – komentuje Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich Nieruchomosci-online.pl.

Remonty – źródło stresu, ale i inwestycja w przyszłość

Remonty to dla Polaków nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i poważny stres. 57 procent badanych przyznaje, że prace remontowe wiążą się z bardzo dużym napięciem. Co ciekawe, poziom stresu rośnie wraz z wiekiem – w grupie 18-24 lata deklaruje go 43 proc. osób, a wśród najstarszych respondentów (55+) aż 67 procent.

Mimo trudności, aż 71 procent ankietowanych uważa, że remonty to inwestycja, która zwiększa wartość mieszkania lub domu. Polacy są więc gotowi znosić niedogodności, by poprawić standard życia i podnieść wartość swoich nieruchomości.

O badaniu

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – II kwartał 2026” zostało zrealizowane przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl. Wzięło w nim udział 1003 dorosłych Polaków, co czyni wyniki reprezentatywnymi dla całego kraju.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: mieszkanie remont
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