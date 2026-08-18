1800 zł za 7-metrowy pokój. Studenci o cenach najmu: Są absurdalne

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Studenci powoli zaczynają rozglądać się za mieszkaniami i pokojami przed powrotem na uczelnie. Ci, którzy dopiero rozpoczynają poszukiwania, mogą się jednak niemiło zaskoczyć. W większości dużych miast ceny najmu wzrosły w ciągu roku. Sytuację analizował reporter RMF FM Igor Skrzypek.

„Ceny w ogłoszeniach rosną”

Jak wynika z danych portali rankomat.pl i rentier.io, stawki w ogłoszeniach wzrosły w 15 z 17 analizowanych miast. W tylu ośrodkach czynsze są dziś wyższe niż przed rokiem. Średnia zmiana nie jest jednak duża i wynosi około 3 procent.

Najmocniej wśród największych ośrodków akademickich podrożały Poznań i Łódź . W obu miastach ceny najmu wzrosły w ciągu roku o około 5 procent.

W mniejszym ośrodku akademickim, Radomiu, wzrost jest jeszcze większy i sięga średnio 10 procent.

Ceny w ogłoszeniach rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3 proc. – wylicza ekspert rankomat.pl Jarosław Sadowski.

Warszawa najdroższa, Kraków tuż za nią

Liderem cen najmu pozostaje Warszawa. Za każdy wynajęty metr kwadratowy trzeba tam średnio zapłacić 79 złotych. Drugim najdroższym miastem jest Kraków. Co ciekawe, to właśnie w tym mieście jako jedynym z analizowanych dużych ośrodków ceny spadły. Obniżka jest jednak symboliczna i wynosi zaledwie 1 proc. Średnia stawka najmu w Krakowie to obecnie 68 złotych za metr kwadratowy.

Dla studentów nawet niewielkie podwyżki mogą jednak oznaczać wyraźnie wyższe miesięczne wydatki, zwłaszcza że poza samym czynszem trzeba często doliczyć opłaty administracyjne, media, kaucję czy prowizję dla pośrednika.

„Ceny są absurdalne”

Studenci przyznają, że znalezienie przystępnego cenowo lokum staje się coraz większym wyzwaniem.

Sytuacja jest tragiczna – mówi jeden ze studentów.

Inny wskazuje, że ceny pokoi na rynku potrafią być bardzo wysokie.

Ceny są absurdalne, ja na przykład za pokój płacę 1300 złotych miesięcznie i to po znajomości. Ale ogólnie 1800 złotych to minimum plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje – opowiada.

Jak dodaje, zdarzają się oferty, w których w jednym mieszkaniu mieszka kilka osób, a wynajmowany pokój ma zaledwie kilka metrów kwadratowych.

Pokoje były na przykład po siedem osób w mieszkaniu, pokój klitka siedem metrów kwadratowych i za tę przyjemność 1800 złotych plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje – relacjonuje student.

Dla osób szukających stancji przed rozpoczęciem roku akademickiego oznacza to jedno: im wcześniej zaczną poszukiwania, tym większy wybór ofert będą miały. W największych ośrodkach akademickich konkurencja o atrakcyjne i względnie tanie mieszkania pozostaje duża, a tegoroczne stawki pokazują, że na wyraźne obniżki czynszów na razie trudno liczyć.