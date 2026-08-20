„Stanął po stronie szarlatanów”. Reakcje po decyzji prezydenta

RMF24

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy tzw. lex szarlatan spotkała się z szerokim oddźwiękiem ze strony polityków oraz środowiska lekarskiego. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oznajmiła, że ministerstwo będzie się domagać narzędzi do obrony pacjenta. „W batalii o bezpieczeństwo pacjentów, silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych” - tak z kolei decyzję głowy państwa skomentował Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek po południu, że zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli prewencyjnej - nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP), czyli tzw. lex szarlatan.

Prezydent podjął decyzję ws. „lex szarlatan” i dwóch innych ustaw Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę tzw. Lex Szarlatan. Jednocześnie prezydent podpisał jedną ustawę – reformę systemu opieki nad dziećmi do 3 lat, a jedną zawetował – ustawę o dostępności transportu publicznego.

Zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Decyzja głowy państwa oznacza, że ustawa, która według rządu miała pomóc w walce z pseudomedycznymi praktykami, nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją.

Reakcja resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło w czwartkowym komunikacie, że „ustawa miała skutecznie chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami żerującymi na ludzkiej chorobie i strachu”.

„Nad tym bardzo dobrze przygotowanym projektem pracowali lekarze, eksperci, organizacje pacjenckie i Rzecznik Praw Pacjenta. Łączył ich jeden cel: pacjent ma być bezpieczny, a państwo ma mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. I właśnie tych narzędzi zostaliśmy dziś pozbawieni” - podkreśliła cytowana przez resort minister zdrowia.

Według minister zdrowia „przekaz tej ustawy był jasny: nie zgadzamy się na zarabianie na ludzkiej desperacji, oferowanie niesprawdzonych terapii i odciąganie chorych od prawdziwego leczenia”. Zdaniem Sobierańskiej-Grendy „pacjent, który szuka pomocy w trudnym momencie, ma prawo do rzetelnej informacji i bezpiecznego leczenia” i „nie może być bezbronny wobec tych, którzy dzięki manipulacji i kłamstwu zarabiają na jego chorobie”.

Zaznaczyła, że jest to „ustawa w obronie pacjenta”. „Tej ochrony będziemy się domagać” - dodała.

Argumentacja prezydenta

Wątpliwości prezydenta wzbudziły m.in. zapisane w nowelizacji mechanizmy dotyczące kar, w tym „pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się iluzoryczna – przedsiębiorca może zbankrutować, zanim doczeka się sądu” - zaznaczył prezydent.

„Lex szarlatan nie było skierowane przeciw przedsiębiorcom”

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, „lex szarlatan nie było skierowane przeciw przedsiębiorcom”. Wskazało ono, że firmy (np. oferujące zioła czy masaże) nie były nią objęte, o ile nie oferowały wyleczenia ciężkich chorób lub nie nakłaniały do rezygnacji z terapii.

Resort zdrowia wskazał także, że tzw. lex szarlatan miało umożliwić Rzecznikowi Praw Pacjenta szybkie reagowanie na niebezpieczne praktyki, wydawanie publicznych ostrzeżeń i nakazywanie natychmiastowego wstrzymania szkodliwej działalności, a przepisy miały wprowadzić wysokie kary za naruszanie zbiorowych praw pacjentów.

Komentarz Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przekazał na X, że „z głębokim smutkiem i niezrozumieniem” przyjął decyzję prezydenta. „Żałuję, że w batalii o bezpieczeństwo pacjentów, pomimo dobrej i merytorycznej współpracy posłów z Komisji Zdrowia Sejmu oraz Senatu, apeli bardzo wielu osób ze świata medycyny, środowisk naukowych, organizacji pacjentów, dziennikarzy – silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych” - napisał.

Jego zdaniem „brak nowych przepisów to więcej przestrzeni dla niebezpiecznej i szkodliwej działalności szarlatanów i medycznych oszustów, którzy teraz poczują się jeszcze bardziej bezkarni”.

W ocenie Rzecznika, „państwo powinno skutecznie chronić pacjentów przed takimi praktykami i stać właśnie po stronie pacjentów”, a „cenę zapłacą głównie oni”. „Dziś, w wyniku decyzji Pana Prezydenta, państwo zostało pozbawione bardzo potrzebnych narzędzi, wzmacniających bezpieczeństwo chorych (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM)” - dodał Chmielowiec. Zapowiedział też, że nie przestanie „zabiegać o rozwiązania, które pozwolą skuteczniej reagować na nadużycia, na bezwzględne wykorzystywanie choroby, strachu i nadziei pacjentów w imię nieuczciwych zysków”.

Tusk o decyzji prezydenta: Stanął po stronie szarlatanów

Głos w sprawie decyzji prezydenta zabrał również premier Donald Tusk, który nie krył rozczarowania skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. „Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów” - napisał szef rządu w serwisie X.

Riposta Szefernakera

Na wpis premiera zareagował Paweł Szefernaker - szef gabinetu Prezydenta.

„Chcieliście ustawą dać jednemu urzędnikowi możliwość zamykania stron internetowych i uderzania w małe polskie firmy. Do jednego worka wrzuciliście prawdziwych szarlatanów i uczciwy polski biznes. Teraz zgodność tych przepisów z Konstytucją oceni Trybunał Konstytucyjny. Prezydent zaproponował konkret: odpowiedzialność karną za oszustwa oraz za nakłanianie pacjentów do porzucenia leczenia. Wasza ustawa to medialny humbug. Prezydencki projekt to realna ochrona pacjentów przed prawdziwymi szarlatanami bez niszczenia uczciwych przedsiębiorców” - stwierdził, dodając, że „tylko szarlatan mógł napisać tak złą ustawę”.

Środowisko lekarskie „rozczarowane” decyzją prezydenta

Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką środowisk medycznych. Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do TK tzw. lex szarlatan - oznajmił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Artur Drobniak. Według stołecznego samorządu lekarskiego trzeba stworzyć skuteczne mechanizmy chroniące przed działalnością pseudomedyczną.

Dodał, że „nie może być przyzwolenia na sytuacje, w których osoby posługujące się pseudonauką wprowadzają pacjentów w błąd, odciągają ich od właściwego leczenia albo oferują niesprawdzone metody jako alternatywę dla medycyny opartej na dowodach naukowych”.

W podobnym tonie wypowiedziała się również prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Prezydent, kierując ustawę „lex szarlatan” do TK, wybrał rozwiązanie najbardziej niekorzystne dla pacjentów - stwierdziła, zaznaczając, że taki ruch może oznaczać bezterminowe zamrożenie ustawy, która miała pomóc w walce z pseudomedycyną.

Kierowana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa przygotowana przez rząd zakładała wprowadzenie zakazu stosowania praktyk pseudomedycznych, zdefiniowanych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego; oferowania lub stosowania metod diagnostycznych lub leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym, w przypadku których wprowadza się pacjenta w błąd, że posiadają one właściwości świadczenia zdrowotnego. Regulacja miałaby wprowadzać również zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych w zakresie diagnostyki lub leczenia małoletnich, chorób onkologicznych, ciężkich nieuleczalnych chorób lub zaburzeń psychicznych.

O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i RPP. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w czwartek, że w prezydenckiej wersji „lex szarlatan” znajdzie się propozycja nowego rodzaju przestępstwa: nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Ma on przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta.