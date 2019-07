Stan chłopca jest bardzo ciężki, krytyczny – powiedział na konferencji prasowej w ostrowskim szpitalu kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Krzysztof Grala. 2,5-letni chłopczyk wpadł do studni na oczach ojca i w wodzie topił się przez około 10 minut.

Lekarze na razie bardzo ostrożnie wypowiadają się nt. stanu zdrowia chłopca / Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

W chwili przyjęcia stan ogólny dziecka był bardzo ciężki, można powiedzieć krytyczny i nadal taki stan się utrzymuje. Rokowanie jest bardzo niepewne, choć wypowiadanie się w tej chwili jest przedwczesne - powiedział dr Krzysztof Grala.

Zdaniem lekarza kilka najbliższych dni pokaże, czy doszło do uszkodzenia przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego.



W tej chwili lekarze prowadzą leczenie zachowawcze, polegające na mechanicznym podawaniu leków przeciwobrzękowych. Dziecko obecnie przebywa w śpiączce farmakologicznej, ponieważ chodzi o wyciszenie układu nerwowego. Stan neurologiczny dziecka będzie można ocenić dopiero za kilka dni - wyjaśnił dr Krzysztof Grala.



Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na terenie prywatnej posesji w wielkopolskim Borkowie Starym w gminie Żelazków.



Straż pożarna została poinformowana przez Wielkopolskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 21.00, że 2,5-letnie dziecko wpadło do studni. Na miejsce zdarzenia do Borkowa Starego przyjechały specjalistyczna grupa wysokościowa ze straży pożarnej w Kaliszu i pogotowie ratunkowe. Przed przyjazdem służb synka ze studni wyciągnął ojciec.



Studnia, znajdująca się na łące, w odległości 15 m od domu, to odwiert o średnicy 25 cm, w której znajduje się woda na wysokości około 1,5 m.



Chłopiec był reanimowany na miejscu zdarzenia, po czym przetransportowano go do ostrowskiego szpitala na oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci.



Policjanci badają przyczyny zdarzenia, ale jak powiedziała PAP rzecznik prasowy kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz okoliczności wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na razie ze względu na stan psychiczny nie można przesłuchać rodziców.