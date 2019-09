"Pan wiceprezydent USA Mike Pence powiedział dzisiaj, że na jesieni pan prezydent Donald Trump chce być w Polsce" – zdradził w TVP Info Błażej Spychalski. “Z całą pewnością jest chęć, żeby ta wizyta odbyła się przed końcem tego roku" – podkreślił rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent USA Donald Trump / SHAWN THEW / PAP/EPA



W poniedziałek rano w Pałacu Prezydenckim odbyła się rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Następnie do rozmów pod przewodnictwem Dudy i Pence'a zasiadły obie delegacje.

Spychalski powiedział w TVP Info, że rozmowa prezydenta Dudy z wiceprezydentem Pencem była bardzo owocna. Dzisiaj mówiliśmy o wielu kwestiach fundamentalnych dla Polski i dla USA. Mówiliśmy o kwestiach bezpieczeństwa militarnego - relacjonował. Tutaj to wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce jest bardzo blisko - podkreślił rzecznik prezydenta. Jak dodał, rozmowa dotyczyła też bezpieczeństwa energetycznego.

Spychalski powiedział też, że prezydent Duda i prezydent Trump będą rozmawiać ze sobą we wrześniu w Nowym Jorku na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warto o tym pamiętać, że tak intensywnych relacji polsko-amerykańskich na tym najwyższym szczeblu prezydenckim nie było nigdy w historii - zauważył. To jest naprawdę bardzo pozytywna zmiana i to pokazuje jak znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, na arenie światowej, w ogromnym stopniu wzrosło w ostatnim czasie - podkreślił rzecznik prezydenta.