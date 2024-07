Zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski poprosił szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta stołecznego policji o wyjaśnienia, czy nie doszło do niewłaściwego traktowania ks. Michała Olszewskiego podczas jego zatrzymania.

Protest w Poznaniu w obronie księdza Michała Olszewskiego / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak przekazano w komunikacie, doniesienia medialne wskazują, że w ciągu dwóch dni bezpośrednio po zatrzymaniu ks. Michał Olszewski został przekonwojowany do Warszawy, gdzie uczestniczył w intensywnych, trwających po kilkanaście godzin dziennie, czynnościach procesowych i przebywał w jednym z warszawskich pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Pismo zastępcy RPO do komendanta policji

Zastępca RPO Wojciech Brzozowski w piśmie do komendanta stołecznego policji insp. Dariusza Walichnowskiego zwrócił uwagę na zarzuty dotyczące traktowania zatrzymanego.

Według doniesień medialnych po umieszczeniu w policyjnej celi ksiądz miał nie zostać pouczony o przysługujących mu prawach, a także nie mieć dostępu do regulaminu pobytu. Zarzuty w mediach wskazują też, że w trakcie pobytu zatrzymanemu nie podano ani jednego posiłku, a wodę podano tylko raz, za pomocą używanej wcześniej plastikowej butelki.

Zatrzymany miał również zostać przez długi okres pozbawiony dostępu do urządzeń sanitarnych, a do spania otrzymać jedynie dwa brudne koce bez materaca ani poduszki. Również czynność przeszukania miała być dokonana z naruszeniem przepisów.

"Prawa zatrzymanej osoby mieli naruszyć także funkcjonariusze ABW. Zastępca RPO wskazuje w piśmie do szefa Agencji Rafała Syryski, że według oskarżeń przez cały okres czynności procesowych prowadzonych przez jej funkcjonariuszy ks. Michał O. pozostawał w kajdankach, również w trakcie korzystania z toalety" - napisano w komunikacie.

Zaznaczono, że do naruszeń miało również dojść w trakcie transportu zatrzymanego do Warszawy z miejsca zatrzymania, podczas postoju na stacji benzynowej. Zatrzymany miał korzystać z toalety w kajdankach, przy otwartych drzwiach i w obecności funkcjonariuszy. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili go do sali zakupowej stacji, gdzie pozostawali z nim przez kilka minut w obecności licznych osób postronnych, nie reagując na robienie przez nie zdjęć konwoju.

Naruszono prawa zatrzymanego?

"Okoliczności sprawy mogą wskazywać na naruszenie praw zatrzymanego, w tym jego prawa do prywatności, oraz do naruszenia jego bezpieczeństwa osobistego" - podano.

W związku z tym zastępca RPO zwrócił się do komendanta stołecznego policji i do szefa ABW o zbadanie okoliczności sprawy oraz o poinformowanie RPO o ich ustaleniach i zajętych stanowiskach.

Brzozowski poprosił również komendanta policji o udostępnienie dokumentacji związanej z pobytem osoby zatrzymanej w celi oraz nagrań monitoringu, o ile zostały one zabezpieczone.

Zarzuty wobec księdza

Ks. Michał Olszewski jest prezesem Fundacji "Profeto", która była beneficjentem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Pod koniec marca usłyszał zarzuty, które - jak informowała wówczas Prokuratura Krajowa - dotyczyły tego, że podejrzane osoby (poza księdzem są to m.in. urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiadały za fundusz) działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadziły do udzielenia wsparcia finansowego fundacji, mimo że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji.

Na początku czerwca prokurator przedstawił księdzu nowe zarzuty, które dotyczą popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W ocenie prokuratury w latach 2020-2021 dokonywał on czynności mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w ramach umowy zawartej przez Fundację "Profeto" z Funduszem Sprawiedliwości na budowę ośrodka "Archipelag" w Wilanowie". Ksiądz miał się tego dopuścić w porozumieniu z Piotrem W., prezesem TISO sp. z o.o., będącym wówczas głównym wykonawcą tego ośrodka.