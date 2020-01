Od grudnia poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia spadło z 41 proc. do 35 proc. - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Z kolei poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło w tym czasie z 27 proc. do 30 proc.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński w Sejmie / Marcin Obara / PAP

35 proc. respondentów zadeklarowało oddanie głosu na wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski. To o 6 punktów procentowych mniej w porównaniu z badaniem dla "Faktów" TVN i TVN24 z 18 grudnia.





Borys Budka - nowy lider Platformy Obywatelskiej / Paweł Supernak / PAP



Według sondażu, drugie miejsce w wyborach przypadłoby Koalicji Obywatelskiej (tworzonej przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polska i Zielonych), na którą zagłosowałoby 30 proc. pytanych.



Trzecie miejsce w badaniu przypadło Lewicy, czyli wspólnej liście SLD, Wiosny i Razem. Poparcie dla niej zadeklarowało 13 proc. ankietowanych - o 1 punkt proc. więcej w porównaniu do poprzedniego badania Kantar.





Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz / Piotr Kowala / PAP



Do Sejmu dostaliby się również politycy z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15, z poparciem 7 proc. - bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania Kantar. Także z poparciem rzędu 7 proc. do Sejmu dostałaby się Konfederacja - również bez zmian.