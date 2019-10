"Miasto zwraca uwagę na pieszych, dopiero gdy dojdzie do tragedii" - mówi dziennikarzowi RMF FM Jan Mencwel z warszawskiego stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze". Od pięciu lat mieszkańcy stołecznych Bielan prosili o przebudowę niebezpiecznej ulicy Sokratesa. To na niej w niedzielę na przejściu dla pieszych zginął mężczyzna, w którego wjechało bmw rozpędzone do 130 kilometrów na godzinę.

