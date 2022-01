Nawet około 50 domów może zostać wyburzonych, jeśli zrealizowany zostanie plan budowy linii kolejowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Mikołów-Mokre na Śląsku. Ponad 100 mieszkańców protestowało przeciwko tym zamiarom.

/ Anna Kropaczek / RMF FM





Mieszkańcy Mikołowa przechodzili przez przejście dla pieszych na drodze krajowej 81. Zwracali także uwagę na to, że zniszczony może zostać Śląski Ogród Botaniczny.

Z jednej strony narusza bogate, przyrodnicze tereny. Biegnie obok ekologicznego osiedla, na trasie są również budynki do wyburzenia. Druga trasa - niebieska - biegnie przez środek sołectwa, rozjeżdżając je praktycznie. Na tej trasie do wyburzenia jest 45 budynków - mówi jedna z protestujących.

/ Anna Kropaczek / RMF FM



Pozostaje tylko protest. Mamy nadzieję, że albo nam się tym protestem da coś osiągnąć, a może, jak się zmieni władza, to ten COK w ogóle jakiś piorun strzeli i go nie będzie, to jest nasza największa nadzieja - dodaje mieszkaniec Mikołowa.

/ Anna Kropaczek / RMF FM