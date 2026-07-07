Sikorski o „guziku prowokacji” Putina. „Mam nadzieję, że go nie naciśnie”

RMF24

„Mam nadzieję, że te ostrzeżenia oznaczają, że Putin nie naciśnie guzika prowokacji” – tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uzasadniał w wywiadzie dla CNN swoje wypowiedzi dotyczące zamiarów Rosji. Chodzi o możliwe prowokacje tego kraju wobec Polski.

„Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani”

Radosław Sikorski rozmawiał z CNN na dzień przed szczytem NATO w Ankarze. Komentował swoje wcześniejsze wypowiedzi ostrzegających o możliwych prowokacjach Rosji wobec Polski. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. Według niego gdyby miała taki zamiar, byłoby to widoczne po ruchach jej wojsk. Dodał jednak, że możliwa jest np. „operacja pod fałszywą flagą”.

To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów - być może ukraińskich dronów - i następnie udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak - mówił.

Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. Musimy im powiedzieć, i to właśnie robimy, że wiemy, że nie zmierzają one do niczego dobrego - dodał.

Sikorski wskazuje na początek inwazji na Ukrainę

Szef polskiej dyplomacji przypomniał ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu z 2022 r. o tym, że Rosja szykuje prowokacje mające dać casus belli do inwazji na Ukrainę. To powstrzymało Rosjan od faktycznego zrobienia tego (fabrykowania fałszywego pretekstu) - powiedział Sikorski.

Mam więc nadzieję, że te ostrzeżenia oznaczają, że Putin nie naciśnie guzika prowokacji - dodał.

„Można się kłócić o poziomy wydatków i wciąż być dobrymi sojusznikami”

W wywiadzie pojawił się też wątek rozpoczynającego się dziś w Turcji szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sikorski został zapytany, czy demonstracja jedności NATO jest w Ankarze możliwa w sytuacji, gdy prezydent USA publicznie atakuje przywódców sojuszniczych państw, Sikorski odpowiedział, że „można się kłócić o poziomy wydatków i wciąż być dobrymi sojusznikami”. Przekonywał, że Sojusz „jest silniejszy od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę". Uzasadniał to wejściem do NATO Finlandii i Szwecji oraz skokowy wzrost europejskich wydatków na obronność.

Polska ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa

Prowadzący rozmowę dziennikarz wprost zapytał, czy Polska nie podziela wyrażanych w Europie wątpliwości co do wiarygodności amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa.

Tak, mamy zaufanie - odparł Sikorski.

Mamy amerykańskie wojska na naszej ziemi i prosimy o więcej, w tym o drugą stałą bazę. Mamy już bazę obrony przeciwrakietowej, która chroni głównie Amerykę, ale też Europę - dodał.

Do argumentu, że część sojuszników skarży się na brak konkretnych korzyści w zamian za rosnące wydatki, Sikorski odpowiedział pytaniem: Jeśli ktoś naprawdę tak myśli, że mniej ufa USA, to powinien więcej wydawać na obronność, nie sądzi pan?