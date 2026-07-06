RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Test jedności Sojuszu. We wtorek rusza szczyt NATO w Ankarze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (14:01)

Rozpoczynający się we wtorek szczyt NATO w Ankarze może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju Sojuszu. Przywódcy państw członkowskich mają potwierdzić jedność NATO oraz zaakcentować większą odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo euroatlantyckie, czego od lat oczekują Stany Zjednoczone.

Test jedności Sojuszu. We wtorek rusza szczyt NATO w Ankarze
NATO w Ankarze omówi m.in. zwiększenie budżetów obronnych i wsparcie dla Ukrainy (Na zdjęciu ilustracyjnym prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan) /Shutterstock

Według nieoficjalnych informacji liderzy Sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, potwierdzą „niezłomne zobowiązanie” do przestrzegania art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. Choć podobne zapisy pojawiały się już wcześniej, tym razem mają one szczególne znaczenie polityczne.

Jednym z głównych tematów rozmów będzie zwiększenie europejskich wydatków na obronność. Zgodnie z ustaleniami ubiegłorocznego szczytu w Hadze państwa NATO mają przeznaczać na ten cel 5 proc. PKB do 2035 roku.

Do tych wyzwań odniósł się pod koniec maja sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Zadanie, które przed nami stoi, jest jasne: przełożyć zobowiązania sojuszników na konkretne rezultaty. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy: wszystko to przyczynia się do wzmocnienia NATO i zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich - powiedział.

Jutro rusza szczyt NATO w Ankarze. "Kręci się tylko wokół jednej osoby"
Czas: 15:36

Pełnej zgodności wśród państw Sojuszu nie ma

Według danych NATO europejscy członkowie Sojuszu oraz Kanada zwiększyli wydatki obronne w 2025 roku o blisko 20 proc. względem roku poprzedniego. W ciągu ostatniej dekady ich średni poziom wzrósł z 1,4 do 2,3 proc. PKB.

Nie wszystkie państwa popierają jednak dalsze zwiększanie nakładów. Polska pozostaje jednym z liderów pod względem wydatków na obronność, natomiast Hiszpania sprzeciwia się osiągnięciu poziomu 5 proc. PKB. Dodatkowo krytycznie oceniła działania USA wobec Iranu i odmówiła wykorzystania swoich baz oraz przestrzeni powietrznej do części amerykańskich operacji. Według części mediów napięcia między Madrytem i Waszyngtonem mogą pojawić się podczas rozmów w Ankarze.

Rutte będzie zabiegał o utrzymanie jedności Sojuszu mimo możliwych różnic stanowisk między państwami członkowskimi. W NATO panuje przekonanie, że to się uda, bo przywódcy są świadomi wysokiej stawki.

Co z Ukrainą?

Przywódcy mają również potwierdzić długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Plan zakłada przekazanie 70 mld euro pomocy do końca 2026 roku oraz co najmniej takiej samej kwoty w 2027 roku. Do Ankary przyjedzie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który weźmie udział w kolacji wydanej przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

W deklaracji końcowej szczytu Rosja ma zostać określona jako „długoterminowe zagrożenie” dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Bez zapominania o przemyśle

Trzecim kluczowym tematem będzie rozwój przemysłu obronnego. Rozmowy będą dotyczyć zwiększenia produkcji uzbrojenia, skrócenia łańcuchów dostaw oraz inwestycji w nowe technologie. W tym kontekście pojawiają się m.in. zabiegi Polski, by rozbudować rurociągi wojskowe, którymi w razie wojny trafiałaby do nas ropa. 

Kwestiom przemysłowym poświęcone będzie NATO Defence Industry Forum z udziałem przedstawicieli państw sojuszniczych i przemysłu.

We wtorek zaplanowano oficjalne przyjęcie dla przywódców państw oraz robocze spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony. W środę odbędzie się główna sesja Rady Północnoatlantyckiej z udziałem szefów państw i rządów.

Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szczyt w Ankarze będzie drugim spotkaniem NATO organizowanym przez Turcję. Poprzedni odbył się w 2004 roku w Stambule, kilka miesięcy po największym rozszerzeniu Sojuszu o siedem nowych państw (Bułgarię, Estonię, Łotwę, Litwę, Rumunię, Słowację i Słowenię).

Źródło: RMF24/PAP

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: