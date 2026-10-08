Sejm za ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie

RMF24

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Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści publikowanych w internecie. Przepisy są odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec wcześniejszej wersji nowelizacji. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw głosowało 242 posłów i posłanek. Przeciw było 61 parlamentarzystów, a 136 wstrzymało się od głosu.

Projekt przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Ma on wdrażać w Polsce rozwiązania wynikające z unijnego Aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA.

Nakazy blokowania treści

Zgodnie z nowelizacją sądy oraz właściwe organy będą mogły wydawać nakazy ograniczenia dostępu do treści naruszających prawo. Chodzi m.in. o materiały związane z przestępstwami, mową nienawiści, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich.

Dostawcy usług internetowych, w tym platformy, będą musieli wykonywać takie decyzje. Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści ma prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Użytkownik, którego treść zostanie ograniczona, będzie mógł wystąpić o jej przywrócenie, jeśli uzna blokadę za błędną. Wcześniej będzie musiał skorzystać z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

Od decyzji nakazujących ograniczenie dostępu ma przysługiwać odwołanie do sądu powszechnego. Sąd oceni, czy zakwestionowana treść rzeczywiście narusza prawo.

Natychmiastowa blokada w pilnych sprawach

Sejm przyjął poprawkę zgłoszoną przez PiS i Polskę 2050. Przewiduje ona rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o blokowaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich lub zwierząt, a także materiałów o drastycznej formie.

W szczególnie pilnych przypadkach o szybkie zablokowanie treści będą mogły występować m.in. prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna. Dotyczyć ma to między innymi materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, kradzieżą tożsamości czy oszustwami.

Podczas prac nad ustawą Sejm odrzucił poprawki Konfederacji i jedną z propozycji PiS.

Tusk: Potrzebne przepisy przeciw mowie nienawiści

Projekt nie był pierwotnie wpisany do porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu. Drugie czytanie odbyło się na początku września, ale termin końcowego głosowania nie był wcześniej wyznaczony.

Ustawa trafiła do czwartkowego bloku głosowań po wystąpieniu premiera Donalda Tuska. Podczas rządowej narady, zwołanej w związku z ostatnimi atakami w szkołach, szef rządu mówił o potrzebie natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w sieci. Według premiera rozwiązania te mają służyć ochronie dzieci, uczniów i nauczycieli.

Donald Tusk przypomniał przy tym, że poprzednią ustawę w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

DSA obowiązuje w UE od 2024 roku

Nowelizacja ma umożliwić stosowanie w Polsce rozwiązań przewidzianych w unijnym Akcie o usługach cyfrowych. Rozporządzenie DSA w całości obowiązuje w państwach Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 roku.

Artykuły 9 i 10 DSA przewidują, że organy sądowe i administracyjne państw członkowskich mogą nakazywać dostawcom usług ograniczanie dostępu do nielegalnych treści. Brak wdrożenia odpowiednich krajowych procedur może narazić Polskę na kary finansowe ze strony Trybunału Sprawiedliwości UE.