Sejm wybrał nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

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W głosowaniu wzięło udział 433 posłów. Gregorczyk-Abram poparło 233 z nich, a jej konkurenta, Adama Borowskiego, 177.

Przeciwko obojgu kandydatom zagłosowało 23 posłów.

Kandydaturą Gregorczyk-Abram zajmie się teraz Senat, który musi wyrazić zgodę (bądź jej odmówić) na powołanie wybranego wcześniej przez Sejm kandydata.

Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 r. została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Angażuje się w sprawy osób z niepełnosprawnościami. Jest mamą dziecka z niepełnosprawnością.

Środowisko PiS sprzeciwiało się jej kandydaturze. Poseł PiS, były wiceminister i minister sprawiedliwości Marcin Warchoł stwierdził w wywiadzie dla „Do Rzeczy”, iż Gregorczyk-Abram „to osoba skompromitowana i skrajnie upolityczniona, która powinna stanąć przed wymiarem sprawiedliwości za to wszystko, a nie dostawać jeszcze laury w postaci RPO”.

Zgłaszający jej kandydaturę na RPO wskazali z kolei, że ma doświadczenie w strategicznych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram (fot. Marcin Obara) / PAP

Jej kontrkandydat - Adam Borowski, to działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony w 2006 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 r. był założycielem, a w latach 2000-2006 przewodniczącym Komitetu Polska-Czeczenia. W latach 2008-2010 pełnił funkcję społecznego doradcy RPO ds. uchodźców czeczeńskich. Obecnie jest szefem warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”. Jego kandydaturę zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) ma za zadanie chronić wolności oraz prawa człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji RP i innych przepisach prawa. Do jego obowiązków należy również dbanie o przestrzeganie zasady równego traktowania.

Obecnym RPO jest prof. Marcin Wiącek. Jego kadencja kończy się 23 lipca.