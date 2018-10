Jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów - poinformował lider PO Grzegorz Schetyna podczas konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Nie może być premierem ktoś, komu udowodniono kłamstwo - mówił lider PO.

Barbara Nowacka, Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer

Dziś przyszedł czas, żeby głośno domagać się poszanowania podstawowych wartości. Musimy sięgnąć do podstaw i przypomnieć, co jest fundamentem zdrowej wspólnoty i silnego państwa. Musimy twardym sprzeciwem odpowiedzieć na kłamstwo, pogardę, nienawiść. Dlatego właśnie tu, w Poznaniu chcę ogłosić, że jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów - powiedział Schetyna.



Złożymy ten wniosek, bo nie może być premierem Polski ktoś, komu udowodniono kłamstwo. Nie może rządzić ktoś, kto mówi "ludzie są tacy głupi, że to działa" - to było o was, o mnie, o każdym z nas - o pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi, każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? - dodał lider PO.

Schetyna: Musimy wygrać wybory i strząsnąć ze zdrowego drzewa państwa PiS-owską szarańczę

Musimy wygrać wybory i zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską szarańczę - mówił Grzegorz Schetyna.



Schetyna stwierdził, że w najbliższych wyborach Polacy wybiorą między "wolnością" a "brakiem wolności".



Musimy wygrać te wybory i zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską szarańczę - mówił Schetyna.



Polska jest i pozostanie europejskim państwem zachodnim. Nie damy Polski wypchnąć na Wschód, co marzy się Kaczyńskiemu - dodał.



Lider PO nawiązał też do powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej, we wrześniu, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądowniczej odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Schetyna ocenił, że prezydent "złamał prawo".



Panie i panowie sędziowie, którzy bezprawnie, bez moralnych skrupułów połasiliście się na stanowiska sędziów SN - oddacie narodowi polskiemu każdą nienależną złotówkę, każdy grosz pobrany na zawłaszczonych stanowiskach, podobnie jak sędziowie +dublerzy+ TK - Rzeczpospolita nie będzie tolerować anarchii i bezprawia - podkreślił lider PO.

"Polacy muszą żyć ze świadomością, że Polską rządzi premier kłamca i tchórz"

Polacy muszą żyć ze świadomością, że Polską rządzi premier kłamca i tchórz - powiedział lider PO. Jak dodał, w Wielkopolsce nigdy nie wygra PiS, bo "tutaj szanuje się porządek w państwie polskim".



Premierze Morawiecki, to że jesteś od ludzi bogatszy nie znaczy, że jesteś od nich lepszy. To, że uważasz się za bardziej cwanego, to nie znaczy, że jesteś od nich mądrzejszy.(...) Chcę przypomnieć o czymś najważniejszym: w Rzeczpospolitej dostaje się władzę od ludzi po to, żeby im służyć. To truizm i zdaje się wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Ktoś, kto o tym zapomina, musi odejść - powiedział Schetyna, który podczas konwencji zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji premiera.



To, że Morawiecki dostał władzę z rąk Kaczyńskiego nie oznacza, że Polacy nie mogą mu jej odebrać. I jednego i drugiego mogą pogonić i już 21 października będą mieli pierwszą okazję - podkreślił.



Przypomniał, że 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia powstania wielkopolskiego "nie możemy obchodzić w dobie wszechobecnego w życiu publicznym kłamstwa".



Tak uroczyste, święte w naszej pamięci rocznice Polki i Polacy muszą dziś obchodzić z niegodnym szacunku prezydentem, depczącym na oczach rodaków najwyższe prawo Rzeczpospolitej - konstytucję. Muszą żyć ze świadomością, że Polską rządzi premier kłamca i tchórz - powiedział Schetyna.



Dodał, że w Wielkopolsce nigdy nie wygra PiS, bo tutaj "szanuje się porządek w szkole, w gospodarce, w armii i całym polskim państwie". Tutaj nigdy nie wygra też partia, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej - podkreślił lider PO.

