Samorządowcy ze Związku Miast Polskich zamierzają wysłać list protestacyjny do premiera. Chcą mieć prawo do podnoszenia mieszkańcom opłat za wodę. Wody Polskie - czyli administracja podległa rządowi - sprzeciwiają się temu. W tym roku odrzucono już 400 wniosków o podwyżki.

/ Shutterstock

Lokalni politycy będą domagać się od premiera natychmiastowego odebrania Wodom Polskim kompetencji do zatwierdzania gminnych podwyżek.

Samorządowcy przygotowują już nawet zmiany w ustawie, bo - jak mówią - odrzucając niemal z automatu wyższe stawki, "Wody Polskie nie stają wcale po stronie mieszkańców, chroniąc ich przed podwyżkami, tylko działają na ich niekorzyść".

Jeżeli ja nie jestem w stanie pokryć bieżących wydatków związanych z dostarczaniem wody, to już zupełnie nie starcza mi ani złotówki na modernizację infrastruktury. Im bardziej będę zwlekał, tym więcej będzie awarii. Gdzie mam znaleźć środki na rozbudowę infrastruktury wodociągowej? A jest taka potrzeba - twierdzi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. I dodaje, że "Wody Polskie, odrzucając masowo wnioski samorządów, walczą z nimi".

My po pięciu latach mówimy "stop". Nie zgadzamy się na politykę Wód Polskich, na traktowanie samorządów jak wroga - mówi Wójcik.

Pismo ma trafić do premiera w poniedziałek.

W 3/4 gmin ceny mają pozostać na dotychczasowym poziomie

We wtorek pisaliśmy, że co trzecia gmina w Polsce złożyła wniosek o podwyżkę taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Samorządowcy tłumaczą to m.in rosnącą inflacją i wyższymi kosztami energii elektrycznej.

Wody Polskie zaakceptowały 150 wniosków, z zastrzeżeniem, że wzrost cen może wynieść maksymalnie 10 procent. W 376 przypadkach regulator nie zgodził się na proponowane ceny - co oznacza, że w aż 3/4 gmin ceny te pozostaną na dotychczasowym poziomie.