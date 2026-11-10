Paraliż Rady Mediów Narodowych. „Król wielokrotnie proszony był o rezygnację”

RMF24

Prace Rady Mediów Narodowych od kilku miesięcy są sparaliżowane – wynika z ustaleń RMF FM. To efekt aresztowania przewodniczącego Wojciecha Króla związanego z Koalicją Obywatelską, który – pomimo apeli swoich partyjnych kolegów – nie zrezygnował ze stanowiska.

Choć Wojciech Król do aresztu trafił na początku listopada, ostatnie stacjonarne posiedzenie odbyło się 12 maja. W lipcu członkowie Rady Mediów Narodowych spotkali się już zdalnie, a we wrześniu głosowali obiegowo.

Od tego czasu – jak przyznają w rozmowach z RMF FM – członkowie Rady Mediów Narodowych – prace są zawieszone. Nie ma kto zwołać posiedzenia, bo szef siedzi w areszcie – przyznaje jeden z naszych rozmówców. I zwraca uwagę na art. 11 ustawy o Radzie Mediów Narodowych: tylko przewodniczący może zwołać posiedzenie.

Sejm ma w tej sprawie związane ręce. Wojciech Król był niejednokrotnie przekonywany, żeby zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Niestety nie zrezygnował. Mam jednak nadzieję, że złoży pisemną rezygnację, wystarczy wysłać odpowiednie pismo, nawet z aresztu śledczego. Na pewno Służba Więzienna udostępni mu kawałek papieru – mówi w rozmowie z RMF FM Piotr Adamowicz, szef sejmowej komisji kultury z Koalicji Obywatelskiej.

Rada Mediów Narodowych ma niebagatelne znaczenie. Powołuje m.in. rady nadzorcze mediów publicznych. W ostatnich miesiącach skutecznie powołała rady nadzorcze w publicznych rozgłośniach regionalnych.

W najbliższym czasie Rada Mediów Narodowych miała pochylić się nad powołaniem aktualnych składów rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, które – pomimo postawienia spółek w stan likwidacji – nadal nie są widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku TVP obecnie w KRS nadal zawarte są dane Macieja Łopińskiego i Przemysława Tejkowskiego – powołanych do rady nadzorczej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Obecnie w składzie Rady Mediów Narodowych zasiada pięcioro członków: Wojciech Król (do niedawna KO), Marek Rutka (KO), Robert Kwiatkowski (Nowa Fala Profesor Senyszyn), Joanna Lichocka (PiS) oraz Piotr Babinetz (PiS). Według sprawozdania przedstawionego przed Sejmem funkcjonowanie RMN kosztowało budżet państwa w 2025 r. ponad 1,6 mln zł, z czego wynagrodzenia członków i pracowników rady stanowiły ponad niemal 80 proc.