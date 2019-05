Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS ustanowił kuratora dla stowarzyszenia Wiosna, słynącego z projektu Szlachetna Paczka.

Stowarzyszenie słynie z projektu Szlachetna Paczka / Jacek Turczyk / PAP

Na kuratora sąd wyznaczył radcę prawnego Karola Tatarę.



Sąd zdecydował o ustanowieniu kuratora dla Wiosny na posiedzeniu niejawnym - poinformowała Joanna Specjał z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Kurator musi do sześciu miesięcy zwołać walne zgromadzenie członków stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Radca prawny wyznaczony przez sąd ma też reprezentować stowarzyszenie w sprawach majątkowych, które wymagają bieżącego załatwienia.



Sąd zobowiązał kuratora do złożenia pierwszego sprawozdania z podjętych czynności w terminie do 20 czerwca 2019 r. Dalsze sprawozdania kurator musi składać w odstępach czasu nie dłuższych niż dwa miesiące.



Sprawą stowarzyszenia Wiosna zajmuje się prokuratura. W ostatnich miesiącach nie było wiadomo, kto jest prawnym prezesem stowarzyszenia - ks. Grzegorz Babiarz, psychoterapeuta i współpracownik ks. Jacka Stryczka (założyciel Wiosny) czy Joanna Sadzik, była kierowniczka projektu Szlachetna Paczka.