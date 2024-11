Z kilkumiesięcznym opóźnieniem ruszyły zapisy na wybrane badania medyczne w ramach centralnej rejestracji. Wolne terminy na NFZ można dzięki niej znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Pierwotnie Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że centralna rejestracja ruszy w lipcu. Pierwsze placówki uruchomiły ją dopiero w ostatnich dniach. Chodzi o zapisy na badania takie jak mammografia i cytologia oraz na wizyty u kardiologa, ze skierowaniem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obecnie na badania z wykorzystaniem centralnej rejestracji można umówić się w kilku placówkach w całej Polsce. Centralną rejestrację uruchamiają szefowie lecznic, którzy tego chcą. Obowiązek w całym kraju ma pojawić się dopiero za rok. Do wiosny zaplanowany jest pilotaż tego projektu. Tylko we wrześniu, po rozpoczęciu naboru chętnych placówek, które chcą uruchomić centralna rejestrację, zgłosiło się ponad czterdzieści placówek.

Centralna rejestracja działa już między innymi w Łomży. Tam w Łomżyńskim Centrum Medycznym panie przez Internetowe Konto Pacjenta mogą umówić się na cytologię. W Wielkopolsce, w Gostyniu, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej można z kolei umówić się na mammografię.

Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz mówił w rozmowie z naszym reporterem, że centralna rejestracja jest dopiero w fazie przygotowań. To musi ruszyć, to powoli rusza, to jest dopiero pilotaż, zastanawiamy się, jak to rozwiązać dalej, czy przejmie to NFZ, czy CeZ, czyli Centrum e-Zdrowia. Docelowo będzie to pewnie zadanie Funduszu, musimy rozwiązać problem prawny, czy NFZ może organizować kolejkę, gdy jest płatnikiem, czyli zarazem kontroluje - opisywał wiceszef resortu zdrowia.

W Narodowym Funduszu Zdrowia nasz dziennikarz dostał informację, że kolejne lecznice przygotowują swoje systemy informatyczne i będą najprawdopodobniej dołączać do tego programu w kolejnych tygodniach.

Wykaz placówek, gdzie działa pilotaż

Centralna rejestracja działa obecnie w ramach pilotażu w placówkach:

Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o. (cytologia),

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski (kardiologia),

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu (mammografia),

Geneva Trust Polska sp. z o.o. (mammografia),

Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o. (mammografia),

Salus sp. z o.o. (mammografia).

Przedstawiciele NFZ podkreślali w rozmowie z naszym dziennikarzem, że są zachęty finansowe dla lecznic, które zgłoszą się do programu. Nabór jest i ma pozostać otwarty i ciągły. Najwięcej placówek, które zgłosiło się do tej pory, chce przekazywać informacje o wolnych terminach na wizytę u kardiologa.

Gdy centralnej rejestracji nie udało się uruchomić w lipcu, szefowa resortu Izabela Leszczyna na początku sierpnia w RMF FM zapowiadała, że uda się to w kolejnych tygodniach. Jestem przekonana, że w sierpniu ruszymy z centralna e-rejestracją do kardiologa, na mammografię i cytologię. Pod koniec sierpnia bardzo chciałabym, żeby skorzystali z tego pierwsi pacjenci - mówiła minister zdrowia.