Poseł Przemysław Czarnek, wymieniany jako możliwy kandydat PiS na prezydenta, poinformował, że 5 listopada rusza w objazd po kraju, by mobilizować wyborców prawicy do głosowania na kandydata tego ugrupowania - ktokolwiek nim będzie. Jak dodał, z całą pewnością dobrym kandydatem byłby Karol Nawrocki.

Poseł PiS Przemysław Czarnek w Sejmie, październik 2024 / Tomasz Gzell / PAP

Były minister edukacji szykuje prawicy grunt pod wybory prezydenckie

Czarnek poinformował, że 5 listopada odwiedzi Bielsko-Białą, a dzień później Pabianice.

Następnie złożę wizytę w Stanach Zjednoczonych, w związku z 40. rocznicą śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Zaraz po powrocie będzie Włocławek i kolejne miasta. Będę to kontynuował aż do czasu, kiedy wygramy wybory prezydenckie - zadeklarował Czarnek.

Pytany, jaki ma być cel jego objazdu - skoro kandydat PiS na prezydenta nie został jeszcze ogłoszony, polityk wskazał, że należy mobilizować wyborców prawicy. Będę przekonywał do Prawa i Sprawiedliwości i kandydata prawicy na prezydenta, z uwagi na to, że - jak to ujął Grzegorz Schetyna - jeśli wygra kandydat PO, to 'system się domknie'. To znaczy, że demokracja przestanie istnieć, a tu trzeba ratować demokrację i wolność - podkreślił Czarnek.

Czarnek o czasie przedwyborczym: Wszyscy z nas powinni jeździć

Czarnek pytany, kiedy PiS zaprezentuje kandydata na prezydenta zaznaczył, że to pytanie do kierownictwa partii. "Ja się w to nie mieszam" - uciął. Na uwagę, że sam znajduje się na krótkiej liście potencjalnych kandydatów PiS, odparł, że owszem tak jest, ale to wcale nie oznacza, że jest faworytem. Jak dodał, z całą pewnością dobrym kandydatem byłby Nawrocki.

Najważniejsze, żeby wygrał kandydat prawicy, ktokolwiek nim nie będzie. Żeby tak się stało muszą się zmobilizować przede wszystkim wyborcy PiS, nie mogą zostać w domu (w czasie wyborów). Dlatego wszyscy z nas powinni jeździć i namawiać do głosowania - podkreślił Czarnek.

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r. W Prawie i Sprawiedliwości od kilku miesięcy działa zespół zajmujący się wyborem kandydata partii w tych wyborach, zespołem kieruje lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Źródła Polskiej Agencji Prasowej w kierownictwie partii wskazują, że na liście potencjalnych kandydatów PiS - którzy w dalszym ciągu są analizowani - znajdują się: prezes IPN Nawrocki, europoseł i były kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński, b. minister edukacji i nauki Czarnek oraz szef klubu PiS, b. szef MON Mariusz Błaszczak.

Jarosław Kaczyński pytany w czwartek, kiedy PiS przedstawi swojego kandydata na prezydenta odparł: Sądzę, że w drugiej połowie listopada będziemy mogli zaspokoić państwa ciekawość.

Pytany czy ewentualnym kandydatem może być Czarnek, podkreślił, że wysoko go ceni.

Wyjątkowo utalentowany człowiek, sądzę, że z wielką przyszłością. Tylko jest takie pytanie: czy jest w stanie wygrać, szczególnie w drugiej turze, wybory - powiedział prezes PiS.