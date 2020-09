Coraz bardziej realna jest zapowiedź górniczych protestów na Śląsku - informuje Marcin Buczek, który o poranku jest w Rudzie Śląskiej. Po ostatnich spotkaniach w Warszawie ws. górnictwa - związkowcy - nie pozostawiają złudzeń. Jak zaznaczają, premier i rząd mają czas do poniedziałku na podjęcie rozmów w sprawie sytuacji w branży. Gdyby sprawdził się scenariusz o zamykaniu kopalń - Ruda Śląska - stałaby się jednym z miast - najbardziej poszkodowanych w regionie.

/ Andrzej Grygiel / PAP

W zakładach Halemba, Bielszowice i w kopalni Pokój zatrudnionych jest około pięciu tysięcy osób. Jednak władze miasta szacują, że związek z pracą w kopalniach ma około 20 tysięcy mieszkańców. Chodzi o pracowników, ale też o ich rodziny, które pracują w firmach związanych z kopalniami. Ruda Śląska liczy około 130 tysięcy mieszkańców.



Tylko z podatków od nieruchomości do budżetu gminy kopalnie wpłacają około 20 milionów złotych rocznie. Kilkanaście kolejnych milionów złotych to podatki PIT wpłacane przez górników.

Jak usłyszał reporter RMF FM w Rudzie Śląskiej, nie ma ewentualnych planów, co w zamian za zlikwidowane kopalnie miałoby dawać pracę górnikom.



Wczoraj część kopalń została oflagowana. Związkowcy ogłosili w regionie pogotowie strajkowe.



Niech na tym etapie flagi i transparenty związkowe na budynkach naszych zakładów pracy uświadamiają decydentom, że będziemy bronić naszych miejsc pracy i bytu naszych rodzin - zaznacza szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.





W poniedziałek największe centrale związkowe działające na Śląsku i w Zagłębiu - Solidarność, OPZZ, Kadra i Sierpień'80 - ogłosiły pogotowie strajkowe oraz zażądały rozmów o transformacji górnictwa i energetyki z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli do nich nie dojdzie do 21 września, zapowiadają protesty.



Decyzja związkowców to odpowiedź na - negatywny ich zdaniem - wynik prac rządowo-związkowego zespołu, który miał wypracować rozwiązania dla górnictwa i energetyki. Po kilku latach przerwy, działalność wznowił Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS).



Ogłoszenie pogotowia strajkowego w całym regionie to nasza odpowiedź na decyzje rządu dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej, które zagrażają setkom tysięcy miejsc pracy w górnictwie, energetyce, hutnictwie, motoryzacji oraz w innych sektorach przemysłu. Wszyscy mamy świadomość, że bez przemysłu, Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie staną się gospodarczą pustynią - zaznacza Dominik Kolorz.



Musimy być gotowi na obronę naszych miejsc pracy, na walkę o stabilną przyszłość. Nawet jeśli część z Was nie odczuwa jeszcze negatywnych skutków unijnej polityki klimatyczno-energetycznej wobec Polski, to już wkrótce się to zmieni. Najpierw ofiarą będą padać zakłady przemysłowe, a potem usługi, sfera finansów publicznych i każde gospodarstwo domowe. Musimy reagować szybko i zdecydowanie, pokazując, że jesteśmy solidarni. Tylko dzięki współdziałaniu wszystkich branż i wszystkich związków mamy szansę na skuteczną obronę przed katastrofą gospodarczą i społeczną - dodaje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

