Rewolucja na rynku pracy? Nowa propozycja urlopu regeneracyjnego

RMF24

Trzy miesiące w pełni płatnego urlopu po siedmiu latach pracy u jednego pracodawcy – taki projekt przedstawiła Związkowa Alternatywa. Propozycja, która ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i poprawić zdrowie psychiczne Polaków, budzi ogromne emocje. Sprawdzamy, na czym dokładnie miałby polegać urlop regeneracyjny i kto mógłby na nim skorzystać.

Związkowa Alternatywa zaprezentowała projekt, który może wywołać prawdziwą rewolucję na polskim rynku pracy. Organizacja postuluje wprowadzenie 3-miesięcznego, w pełni płatnego urlopu regeneracyjnego dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Warunek? Pracownik musi przepracować co najmniej siedem lat w jednej firmie.

Według autorów projektu, urlop regeneracyjny ma być odpowiedzią na rosnący problem wypalenia zawodowego, które coraz częściej dotyka Polaków. Związkowcy podkreślają, że obecnie dłuższe przerwy w pracy są dostępne tylko dla wybranych grup zawodowych, takich jak nauczyciele czy naukowcy. Nowa propozycja miałaby zrównać prawa wszystkich zatrudnionych.

Jak miałby wyglądać urlop regeneracyjny?

Projekt zakłada, że po siedmiu latach pracy u jednego pracodawcy, każdemu pracownikowi przysługiwałoby aż 90 dni nieprzerwanego wolnego, za które otrzymałby pełne wynagrodzenie. Co istotne, pracodawca nie mógłby odmówić udzielenia takiego urlopu, a pracownik nie musiałby przedstawiać żadnych zaświadczeń lekarskich czy dokumentów potwierdzających konieczność odpoczynku.

W przeciwieństwie do zwolnień lekarskich, urlop regeneracyjny nie byłby powiązany z leczeniem czy koniecznością udowadniania problemów zdrowotnych. To rozwiązanie miałoby pozwolić na prawdziwy odpoczynek i regenerację sił, bez obaw o utratę dochodów.

Kto mógłby skorzystać z nowych przepisów?

Choć propozycja wydaje się bardzo atrakcyjna, nie każdy zatrudniony na umowę o pracę mógłby z niej skorzystać. Kluczowym warunkiem jest siedmioletni staż pracy u jednego pracodawcy. To oznacza, że osoby często zmieniające miejsce zatrudnienia lub pracujące na umowach cywilnoprawnych, nie byłyby objęte nowymi przepisami.

Obecne możliwości odpoczynku są ograniczone

Dziś pracownicy, którzy potrzebują dłuższego odpoczynku, mają do dyspozycji jedynie standardowy urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni rocznie) lub zwolnienie lekarskie, które wymaga odpowiednich przesłanek zdrowotnych. Propozycja Związkowej Alternatywy ma więc na celu wypełnienie luki i zapewnienie realnej możliwości regeneracji wszystkim pracującym Polakom.