Religia będzie wliczana do średniej na świadectwie? MEN odpowiada biskupom

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Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na poniedziałkowy apel biskupów o „przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole i podjęcie realnego dialogu z przedstawicielami wspólnot religijnych”. Rzeczniczka ministerstwa Ewelina Gorczyca podkreśliła, że „MEN nie planuje zmian”.

MEN mówi „nie” biskupom

Zgodnie z decyzjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, lekcje religii od 1 września 2025 r. odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Wcześniej, w 2024 r., resort wprowadził przepis, zgodnie z którym lekcje religii i etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie.

Decyzjom sprzeciwiają się członkowie prezydium Konferencji Episkopatu Polski, którzy w poniedziałkowym oświadczeniu „Młody człowiek zasługuje na więcej” zaapelowali o „przywrócenie właściwego miejsca” lekcjom religii w szkole.

Ocenili m.in., że „nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, redukcja wymiaru nauczania do jednej godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas oraz usunięcie oceny z religii ze średniej ocen prowadzą do ich marginalizacji w polskiej szkole”. Zaapelowali o „niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca tym zajęciom i podjęcie realnego dialogu z przedstawicielami wspólnot religijnych”.

PAP poprosiła o komentarz MEN i zapytała, czy resort rozważa powrót do poprzednich przepisów lub inne zmiany.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach” – odpowiedziała rzecznik prasowa MEN Ewelina Gorczyca.

Środowiska katolickie naciskają na zwiększenie godzin religii w szkole

Po apelu biskupów Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) oświadczyło, że „podziela troskę Prezydium KEP, że obecny kierunek zmian prowadzi do marginalizacji religii w polskiej szkole”.

SKŚ przypomniało też o wniesionym przez siebie (a przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris) obywatelskim projekcie „TAK dla religii i etyki w szkole”, czyli projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Propozycja, pod którą podpisało się 500 tys. osób, zakłada m.in. wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu, umieszczanie oceny z przedmiotu na świadectwie szkolnym, uwzględnianie jej przy promocji do następnej klasy i wliczanie jej do średniej ocen.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie pod koniec września 2025 r. Za dalszymi pracami nad dokumentem opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji i PSL-TD, a także część posłów Polski 2050-TD.

W maju br. projektem zajęły się sejmowe komisje, ale obrady przerwano do czasu otrzymania stanowiska rządu.

Lubnauer: Propozycja łamie zasady neutralności światopoglądowej

Zdaniem wiceszefowej MEN Katarzyny Lubnauer propozycja „łamie zasady neutralności światopoglądowej państwa, powoduje, że naruszamy prawo rodzica do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami, narusza prawo człowieka do niewskazywania, jakiego Kościoła jest członkiem”.

Spór na linii Episkopat – MEN trwa od dłuższego czasu. Biskupi sprzeciwiali się m.in. redukcji liczby lekcji religii i apelowali o wypisywanie dzieci z edukacji zdrowotnej. Z kolei ministra edukacji Barbara Nowacka komentowała, że głos Episkopatu nie ma wpływu na kształt podstawy programowej edukacji zdrowotnej, a krytyka Kościoła w sprawie edukacji zdrowotnej jest wyrazem pogardy dla nauczycieli.