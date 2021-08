Onet opublikował nieoficjalne ustalenia dotyczące planowanej na wrzesień rekonstrukcji rządu. Dziennikarze ustalili, że dymisja czeka m.in. szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, ministra klimatu Michała Kurtykę i ministra rolnictwa Grzegorza Pudę. Z rządu Mateusza Morawieckiego odejść ma również lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Co ciekawe, według ustaleń Onetu, planowany jest powrót zlikwidowanego przez PiS przy ostatniej rekonstrukcji resortu sportu.

Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk / Leszek Szymański / PAP

Jak informuje Onet , dymisja szefa KPRM Michała Dworczyka ma być konsekwencją tzw. afery mailowej. Z kolei szef resortu klimatu Michał Kurtyka ma stracić stanowisko w związku ze sporem z Czechami o kopalnię w Turowie.

Według informacji Onetu, Jarosław Kaczyński wielokrotnie informował swoich współpracowników, że jego misja jako wicepremiera ds. bezpieczeństwa się zakończyła. Lider PiS-u ma teraz poświęcić się budowaniu stabilnej większości w parlamencie, a jeśli nie będzie to możliwe - przygotować partię na wcześniejsze wybory.



Z rządowym stanowiskiem ma pożegnać się też szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda. Onet wskazuje na kilka czynników, które do tego doprowadziły. Jednym z nich jest nieumiejętność dialogu z rolnikami, co ma się przekładać na spadek poparcia dla PiS na wsi. Do tego dochodzą ostatnio ujawnione przez media sytuacje kompromitujące ministra. Chodzi m.in. o maszyny rolnicze specjalnie wypożyczone, by stanowiły tło na konferencji prasowej z udziałem Pudy i premiera Morawieckiego w Brzydowie w woj. warmińsko-mazurskim - prawdziwy sprzęt właściciela gospodarstwa został na czas konferencji ukryty. Kolejna sprawa to rozpoczęcie przez ministra procedury zwalniania z pracy urzędnika z 20-letnim stażem , który nie zarezerwował dla niego VIP-owskiej obsługi na lotnisku.

Onet informuje , że rekonstrukcja ma doprowadzić do powrotu zlikwidowanego przez PiS resortu sportu. Zostało ono połączone z resortem kultury - obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - i trafiło tym samym pod kierownictwo Piotra Glińskiego. Według informatorów portalu z kręgów partii rządzącej, to rozwiązanie się nie sprawdziło. Potencjalną kandydatką do objęcia teki ministra sportu ma być Anna Krupka - obecna zastępczyni Glińskiego odpowiedzialna za sport.



Chęć powrotu do pracy w rządzie ma wyrażać Janusz Cieszyński - były wiceminister zdrowia, o którym głośno było m.in. w związku z aferą respiratorową. Według ustaleń Onetu, chciałby on pokierować resortem cyfryzacji, którego przywrócenie jest brane pod uwagę.