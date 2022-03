"Czekamy na wizytę prezydenta Bidena w Polsce. Wiemy, że przyjeżdża on do nas jako sojusznik, jako amerykański polityk, który zna Polskę od kilkudziesięciu już lat. Nie jest to jego pierwsza wizyta w Polsce" - mówił szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, odnosząc się do zaplanowanej na piątek wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce. Jak dodał, Biden w czasie wizyty w naszym kraju "wygłosi ważne przemówienie do polskiej opinii publicznej, ale także bez wątpienia do światowej opinii publicznej".

Prezydent USA Joe Biden /LEIGH VOGEL / POOL /PAP/EPA