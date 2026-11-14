Tysiące rodzin czeka na pomoc. Ruszyła Szlachetna Paczka 2026

RMF24

Już od 14 listopada każdy z nas może zostać darczyńcą i zmienić czyjeś życie na lepsze. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i przygotować paczkę. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na dramatyczne wybory, przed jakimi stają osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Szlachetna Paczka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji charytatywnych w Polsce. W tym roku organizatorzy wskazują, że prowizorka nie powinna zastępować tego, co podstawowe: jedzenia, leczenia, ciepła i bezpiecznego dzieciństwa. Czy parapet może zastąpić lodówkę? Czy krzesło może pełnić rolę sprzętu rehabilitacyjnego? Niestety, dla wielu rodzin to codzienność.

Pani Ewelina codziennie dźwiga swojego syna, który cierpi na dystrofię mięśniową. Nie stać ich na specjalistyczny podnośnik, więc wykorzystują krzesło jako drążek rehabilitacyjny, a dywan jako matę. Panu Zbigniewowi, który uległ wypadkowi, po opłaceniu najważniejszych wydatków zostaje 150 zł na miesiąc. Kiedy zepsuła się lodówka, jedzenie trzymał na parapecie. Takich historii są tysiące.

Godność i bezpieczeństwo – to możesz podarować

Szlachetna Paczka to nie tylko konkretna pomoc materialna, ale także szansa na przywrócenie poczucia godności i bezpieczeństwa. Nikt nie powinien wykorzystywać całej swojej pomysłowości tylko po to, żeby jakoś przetrwać kolejny dzień. Każdy z nas może to zmienić, choćby dla jednej rodziny. Dać jej nie tylko konkretną pomoc, ale też poczucie godności, bezpieczeństwa i przestrzeń na marzenia. Bo wyobraźnia powinna służyć do marzenia o lepszym życiu, a nie do wymyślania, jak sobie poradzić bez tego, co niezbędne – podkreśla Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

W Paczce wiesz, komu i jak pomagasz. Wybierasz rodzinę, poznajesz jej historię i potrzeby, a wolontariusz wspiera cię na każdym etapie przygotowań. Po przekazaniu paczki dowiadujesz się, jak została przyjęta. To nie jest anonimowa darowizna – za każdą paczką stoi konkretna rodzina i jej historia.

Jak dołączyć do Szlachetnej Paczki?

To proste. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, przeczytać historie rodzin i wybrać jedną z nich. Możesz przygotować paczkę samodzielnie lub zaprosić do współpracy bliskich, znajomych czy współpracowników. Wolontariusz odpowie na wszystkie pytania i pomoże w przygotowaniach. Gotową paczkę dostarczasz do magazynu podczas Weekendu Cudów – w tym roku przypada on na 12 i 13 grudnia.

Rodziny można wybierać od 14 listopada do 11 grudnia.

Każdy gest ma znaczenie – Twojej pomocy nic nie zastąpi.