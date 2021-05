We czwartek przed południem Najwyższa Izba Kontroli przedstawi raport dotyczący zeszłorocznych kopertowych wyborów prezydenckich, do których nie doszło - dowiedział się reporter RMF FM. Jak wiadomo, Skarb Państwa miał stracić na tej operacji rządu 70 milionów złotych. W raporcie znajduje się przede wszystkim zawiadomienia do prokuratury dotyczące osób, które - według izby - dopuściły się przestępstw, organizując te specyficzne wybory prezydenckie.

