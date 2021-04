6 milionów sztuk drobiu przez grypę ptaków idzie do likwidacji! "Z takim wielkim kryzysem spotykamy się po raz pierwszy. Do tej pory największą ilością to było 65 ognisk, a tu mamy już przekroczonych 200" - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą, Andrzej Danielak z Polskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu.

