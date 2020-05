Pogoda nie przestaje zaskakiwać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami w kilku regionach kraju. Z kolei w południowo-wschodniej części Polski - mocno popada.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przymrozki są prognozowane w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza.



Intensywnych opadów deszczu należy spodziewać się w południowo-wschodniej części kraju. Według prognoz IMGW mocno popada na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz na południu lubelskiego. Do południa spadnie tam do 35 mm deszczu na metr kwadratowy.

W Sudetach będzie spadać deszcz ze śniegiem i śnieg, a wysoko w Karpatach opady deszczu przejdą stopniowo w deszcz ze śniegiem i śnieg.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.



IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.

Pogoda na piątek

Jutro również czeka nas pochmurna pogoda. Na południu kraju należy spodziewać się opadów deszczu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy kraju - opady deszczu będą przelotne.

Nadal będzie dość chłodno. Temperatura maksymalna wyniesie d 9 st. C w Małopolsce do 16 st. C na krańcach zachodnich.

Mocniej powieje w Tatrach - w porywach prędkość wiatru może wynosić 70 km/h.