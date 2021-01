Zachodniopomorski wydział Prokuratury Krajowej wysłał do sądu w Warszawie akt oskarżenia wobec trzech mężczyzn, którym zarzuca przygotowywanie do zdetonowania materiałów wybuchowych, a także m.in. wytwarzanie broni. Jeden z podejrzanych został ponadto oskarżony o stworzenie manifestu antyislamskiego, w którym nawoływał do nienawiści na tle różnic etnicznych i wyznaniowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Dwóch mężczyzn jest oskarżonych m.in. o przygotowanie do dokonania eksplozji materiałów wybuchowych, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach" - czytamy w komunikacie prokuratury.



Mężczyźni nie mieli jeszcze wybranego konkretnego obiektu, pod który chcieli podłożyć bombę.



Stworzył manifest antyislamski

Ponadto jeden z podejrzanych jest oskarżony o stworzenie manifestu antyislamskiego, w którym nawoływał do nienawiści na tle różnic etnicznych i wyznaniowych.



Mężczyznom grozi kara więzienia nawet do 10 lat.



"Trzeciemu z oskarżonych prokurator zarzucił posiadanie bez wymaganego zezwolenia prekursorów materiałów wybuchowych" - przekazała prokuratura. Grozi mu za to do 2 lat więzienia.



Śledztwo w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak przekazał PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, funkcjonariusze ABW ustalili, że planowany przez oskarżonych atak miał zostać przeprowadzony na "skonkretyzowany obiekt kultu religijnego społeczności islamskiej".



Sprawcy planowali także rozprzestrzenianie substancji trujących wobec określonych osób. Chodziło o zapobieżenie "islamizacji" Polski. Oskarżeni wyrażali skrajnie prawicowe poglądy, a jeden z nich publicznie wskazywał na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych - podał Żaryn.

Broń i narzędzia do produkcji materiałów wybuchowych

W trakcie śledztwa znaleziono u mężczyzn cztery sztuki broni palnej, w tym samodziałowy pistolet maszynowy i amunicję, a także produkty i narzędzia umożliwiające produkcję materiałów wybuchowych, substancje pirotechniczne oraz prekursory do produkcji narkotyków.