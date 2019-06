Zapraszamy klasy III, IV i V szkół podstawowych wraz z nauczycielami do udziału w wyjątkowej imprezie sportowej "Bezpieczne wakacje 2019", która odbędzie się 17 i 18 czerwca w Krakowie. Projekt ma przygotować uczniów do spędzenia bezpiecznych wakacji - czy to na koloniach, czy w domu, nad wodą czy w górach Będzie gwarnie, wesoło, z mnóstwem atrakcji.

