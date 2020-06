Do końca września kierowcy korzystający z płatnego odcinka autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem będą mogli skorzystać z niższych cen przy wykorzystaniu automatycznych form płatności. W zależności od kategorii pojazdu będą mogli zaoszczędzić od 3 do 5 zł na każdej bramce.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

O przedłużeniu terminu obowiązywania preferencyjnych stawek dla automatycznych płatności za przejazdy poinformowała w środę zarządzająca 60-kilometrowym odcinkiem drogi spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM).

Jak przypomniał rzecznik SAM Rafał Czechowski, kierowcy podróżujący z aplikacją Autopay albo elektronicznym poborem opłat A4Go czy Telepass, dzięki wprowadzeniu z początkiem tego roku niższych stawek, na każdej podróży oszczędzają od 15 do 30 proc. Obecnie w godzinach szczytu odsetek transakcji z udziałem Autopay i A4Go wynosi już 36 proc. Spółka zdecydowała, że z preferencyjnych stawek będzie można korzystać do końca września.



W perspektywie stopniowego powrotu do biur czy zakładów pracy oraz planowania letnich wyjazdów wakacyjnych, bezkontaktowe metody płatności za przejazdy autostradą są, z wielu względów, najkorzystniejszym dla kierowców wyborem. Za płatnościami automatycznymi przemawiają nie tylko rabaty, ale też błyskawiczne transakcje bez zatrzymywania się na dedykowanych bramkach, do których, ze względu na ich dużo wyższą przepustowość, praktycznie nie ma kolejek - zaznaczył Czechowski.

Wkrótce elektroniczny pobór opłat A4Go poszerzony zostanie o formułę postpaid, w ramach której urządzenie pokładowe będzie można powiązać z kartą bankową. Podczas przejazdu przez bramkę z konta bankowego klienta pobierana będzie opłata za przejazd. Z końcem czerwca uruchomiony zostanie nowy serwis A4Go, umożliwiający kompleksową i wygodną obsługę konta użytkownika przez internet.



Kierowcy korzystający z videotollingu - opłaty opartej o odczyt tablicy rejestracyjnej - będą mieli do wyboru dwie aplikacje: poza dostępną na A4 Katowice-Kraków od roku aplikacją Autopay, również aplikację SkyCash. Za pośrednictwem obu można realizować płatności także na bramkach autostrady A1.



Szczegółowe informacje dotyczące płatności automatycznych i stawek preferencyjnych są dostępne na stronie internetowej: www.automatycznaA4.pl



W pierwszym kwartale tego roku, z powodu epidemii, średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem było o ponad 10 proc. mniejsze niż rok wcześniej; z drogi korzystało w tym czasie średnio 37,7 tys. pojazdów na dobę. W kolejnych tygodniach, w związku z pandemią koronawirusa, spadek natężenia ruchu pogłębiał się - od początku roku do 17 maja ruch był mniejszy o 25,6 proc. Spółka podaje, że łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa skutkuje w ostatnich tygodniach stałym wzrostem ruchu na tym odcinku autostrady.