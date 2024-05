Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd sześć komitetów, które dzięki zarejestrowaniu swoich list w ponad połowie okręgów wyborczych mają już prawo wystawienia list kandydatów w całym kraju. Do list obecnych w Sejmie ugrupowań dołączył właśnie komitet wyborczy... POLEXIT. To jednak tylko jeden z zawierających to słowo komitetów startujących w eurowyborach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Ogółem zgłoszono w PKW 43 komitety. Dwóch z nich Komisja nie zarejestrowała. Odpadły tak Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY RP I MICHAŁ LATOS i KW STRONNICTWO"PIAST". Kolejny, KW NIEPODLEGŁOŚĆ sam się rozwiązał. Nie daje się ustalić, czy przyczyną było to, że mieszkańcy RP niespecjalnie znają p. Michała Latosa, czy może Piastów jest dziś już za mało, żeby zebrać wystarczającą liczbę podpisów. Niepokojący może być powód samorozwiązania komitetu Niepodległość, jego cele zapewne zrealizują jednak któreś z pozostałych. Na placu boju zostało 40 komitetów wyborczych. Poniżej skromna i nieprzesadnie poważna próba ich usystematyzowania. Bezpartyjni Od kilku kadencji i kilku już wyborów bezpartyjność cieszy się dużą popularnością, także w wyborach, w których partyjność czy bezpartyjność nie mają najmniejszego znaczenia, za to dobrze jest także podkreślić samorządowe pochodzenie. W wyborach do PE bezpartyjność wykorzystują aż cztery zgłoszone komitety: po prostu BEZPARTYJNI, a także BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - NORMALNA POLSKA, KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY oraz pewnie dość skrajny komitet wyborców BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY. Konfederacje Jak łatwo zauważyć bezpartyjność płynnie przenika się z innymi cechami, jak samorządność i ewidentnie paradoksalnie - partyjność. W wypadku Konfederacji jest to wręcz mnogość: w wyborach startują poza tą z samorządowcami KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, KONFEDERACJA KORONY POLSKIEJ a nawet KONFEDERACJA PROPOLSKA, która swoją nazwą zręcznie podkreśla sugestię, że pozostałe konfederacje być może propolskie nie są. Komitety celowe Te z kolei starają się opisać w nazwie swoje zamiary. Cele są zaś zróżnicowane, choć można też ująć je ogólnie, jak w RUCHU DOBROBYTU I POKOJU. Bardziej precyzyjnie od strony geograficznej i społecznej opisuje to komitet SOCJALNA POLSKA, politycznie SUWERENNA POLSKA, ogólniej, choć niezbyt jasno NORMALNA POLSKA, konkurująca zapewne z komitetem NORMALNY KRAJ, którego z kolei nie wypada chyba mylić z nieco radiowo brzmiącą nazwą komitetu WOLNA EUROPA. Swojego rodzaju podgrupą wśród komitetów celowych są te, których celem, nieprzesadnie dopasowanym do wyborów do europarlamentu, jest po prostu wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Mamy więc ogólnopolski już komitet POLEXIT po prostu, ale także POLEXIT NIEPODLEGŁOŚĆ oraz POLEXIT - NAJWYŻSZY CZAS. Wspólnotowe i środowiskowe To grupa komitetów, których nazwy oparte są na opisie więzów łączących je twórców. Stąd komitet ŚLONZOKI RAZEM, zapewne nieco różne od niego cele mają komitet RUCH JEDNOŚCI POLAKOW, zawodowo-geograficznie opisany komitet ROLNICY OD BAŁTYKU DO TATR, polityczny POLSKA LIBERALNA - STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, a także opisane bardziej ogólnie komitety RAZEM DLA WSPÓLNOTY, POLSKI INTERES NARODOWY i swojsko brzmiący komitet KAMRACI. Jest także międzynarodowy, sądząc z nazwy, komitet ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO. Komitety naprawcze To cenna grupa wskazująca samą nazwą potrzebę zmian: RUCH NAPRAWY POLSKI i np. RUCH DOBROBYTU I POKOJU. Ogólnikowość tych potrzeb może zawodzić, dlatego pojawiają się też komitety NOWA NADZIEJA - też bez konkretów, ale nadzieja zawsze pomaga, i ALTERNATYWA SPOŁECZNA - brzmi może zagadkowo, ale i intrygująco, no i najwyraźniej istnieje. Banalna tradycja W tej kategorii należy zapewne umieścić wszystkie komitety ugrupowań, mających swoją reprezentację w Sejmie - ich istnienie i cechy nie są dla nikogo zaskakujące. Poza nimi jednak są też komitety konkurujące z nimi na polu polityki; poza komitetem PiS mamy bowiem także komitet PRAWICA, a jeśli kogoś jego istnienie nuży - jest też komitet NOWA PRAWICA, a poza nim także PARTIA KONSERWATYWNA. Dla równowagi także Lewica ma swoich konkurentów w postaci komitetów SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ i STRONNICTWA PRACY. Konkurencja istnieje także w dziedzinie sztuk walki, gdzie z komitetem SAMOOBRONA mierzy się także partyjny komitet SAMOOBRONA RP. Na razie komitetów wyborczych, które mogą wystawić listy kandydatów we wszystkich 13 okręgach wyborczych, jest sześć. Ich pula nie jest jednak jeszcze zamknięta - w miarę weryfikacji podpisów PKW może ich liczbę poszerzyć. Ile komitetów ostatecznie będzie mogło wystawić swoje listy kandydatów do PE w całym kraju, dowiemy się w południe w piątek, kiedy PKW przeprowadzi losowanie ich jednolitych w całym kraju numerów. Zobacz również: ​Marek Dukaczewski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Tusk o ucieczce sędziego Szmydta. "Sytuacja bez precedensu"

Severski o sprawie Szmydta: Klasyczna eksfiltracja

Tusk i von der Leyen w Katowicach. "Polska powraca jako lider" Opracowanie: Maciej Filipek