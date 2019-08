Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa uważa, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jawności list poparcia do KRS powinien umożliwić ich publikację. Sędzia Leszek Mazur przyznał to w rozmowie z naszym reportem Patrykiem Michalskim.

Leszek Mazur / Paweł Supernak / PAP

Grupa posłów PiS mimo prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazywał ujawnienie list, skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją artykułu ustawy o KRS, który mówi o jawności.

Leszek Mazur mówi wprost, że dla niego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zamykał sprawę, pojawił się jednak wniosek posłów PiS.

Sędzia nie widzi jednak dużych możliwości, żeby Trybunał podzielił wątpliwości posłów PiS. Czekam na zakończenie tych postępowań, ale jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny zostanie chyba na gruncie jawności, bo ona jest zasadniczą zasadą, która przenika nasze życie publiczne i jest to oczekiwanie jawności - uważa sędzia. Trudno mi sobie wyobrazić by kwestionowane przepisy mogły okazać się niekonstytucyjne, to znaczy w aspekcie ograniczenia jawności - mówi.

Politycy PiS mają jednak nadzieję, że wyrok będzie po ich myśli, a listy pozostaną niejawne. Mimo poważnych wątpliwości, sędzia Mazur wierzy w niezależność Trybunału Konstytucyjnego.