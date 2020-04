„Nie pojadę do mamy, przyjąłem to jako osobisty krzyż. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z innymi, samotność doskwiera, ale myślę, że sens tej samotności, przeżycie tych świąt w ten sposób, by to były święta życia, a nie śmierci - jest najważniejsze. Żebyśmy nasze serce do tego przekonali, żeby po świętach nie był jakiś gwałtowny wzrost pandemii i wiele osób zakażonych, ryzykujących życie i zdrowie” - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prymas Polski abp Wojciech Polak.

