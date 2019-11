Zarzuty - m.in. płatnej protekcji i obietnicy przyjęcia łapówki - usłyszała kierowniczka jednego z referatów w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie, Agnieszka K. Prokurator zastosował wobec niej m.in. poręczenie majątkowe i dozór policji.

Kobieta usłyszała m.in. zarzut przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych w zamian za załatwienie wygranego przetargu / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Podejrzanej, która nie przyznała się do winy, grozi do 10 lat więzienia.

43-letnia Agnieszka K. została zatrzymana w czwartek w Krakowie przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie oraz w Wydziale Skarbu Miasta Krakowa. Sprawa dotyczy korupcji i nielegalnego pośrednictwa w najmie i kupnie nieruchomości w atrakcyjnych częściach Krakowa.



Kobieta usłyszała zarzuty: płatnej protekcji oraz przyjęcia w 2016 r. obietnicy korzyści majątkowej w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych w zamian za załatwienie wygranego przetargu. Chodzi o komercyjny wynajem dwóch gminnych mieszkań o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

Prokuratura przedstawiła też podejrzanej zarzut składania fałszywych zeznań w toku śledztwa.

Prokurator zastosował wobec Agnieszki K. poręczenie majątkowe, dozór policji. Kobieta ma też zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Podejrzana została zawieszona w wykonywaniu pełnionej funkcji.



Dwójka przedsiębiorców zatrzymana przez CBA

W piątek CBA zatrzymało dwoje krakowskich przedsiębiorców - 56-letniego Dariusza B. i 47-letnią Monikę M. Usłyszeli oni zarzuty wręczenia w 2017 r. korzyści majątkowej o łącznej wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie wygranej w aukcji na wynajem lokalu użytkowego przy ul. św. Krzyża - w ścisłym centrum Krakowa.



Zarówno Dariusz B. jak i Monika M. nie ustosunkowali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.



Czwartkowe i piątkowe zatrzymania CBA są kolejnym krokiem w sprawie korupcji i nielegalnego pośrednictwa w najmie i zakupie nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach Krakowa. Wcześniej w sprawie zarzuty przedstawiono 20 osobom.



Do zdarzeń, które są przedmiotem śledztwa, dochodziło w latach 2015-2017. Postępowanie krakowskiej delegatury CBA dotyczy nie tylko bezprawnego pośrednictwa i korupcji, ale i m.in. powoływania się na wpływy m.in. w administracji samorządowej oraz w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie.