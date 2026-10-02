Prokurator prowadził po alkoholu na A4, ma postawiony zarzut. Co mu grozi?

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Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przedstawił prokuratorowi Henrykowi W. prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Chodzi o incydent z 29 września 2026 roku na autostradzie A4. Grozi za to do 3 lat więzienia.

29 września, we wtorek wieczorem, na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Mirocin na Podkarpaciu policjanci zauważyli pojazd, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Okazało się, że za kierownicą siedział zastępca prokuratora okręgowego w Opolu Henryk W.

Został on czterokrotnie przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (wyniki odpowiednio: 1,22 mg/l, 1,47 mg/l, 1,43 mg/l i 1,18 mg/l) - przekazał prok. Nowak.

Kierowca został zatrzymany. Wczoraj prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu prokuratorowi Henrykowi W. Tego samego dnia Sąd Najwyższy uwzględnił ten wniosek.

Po uzyskaniu zgody prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił Henrykowi W. zarzut prowadzenia w dniu 29 września 2026 roku na autostradzie A4 samochodu w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do 3 lat więzienia. Następnie Henryk W. został przesłuchany, przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania, zawieszenia w czynnościach służbowych prokuratora oraz poręczenia majątkowego w kwocie 10 tys. zł. - przekazał prok. Nowak.

W środę Prokurator Okręgowy w Opolu zawiesił prokuratora Henryka W. w czynnościach służbowych na sześć miesięcy. W tym samym dniu Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk odwołał go z pełnionej dotychczas funkcji zastępcy prokuratora okręgowego.