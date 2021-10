Po rześkim poranku, do wieczora poniedziałek będzie na ogół pogodny, z temperaturami od 9 do 14 stopni Celsjusza - powiedziała Ewa Łapińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Według prognozy przygotowanej przez Ewę Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, poniedziałek będzie pierwszym z kilku pogodnych dni tygodnia, bez poważniejszych zjawisk pogodowych i z temperaturami w ciągu dnia dochodzącymi do 16 stopni Celsjusza.



Od poniedziałku układ wysokiego ciśnienia, który obecnie jest nad Polską, przemieści się nad Ukrainę i z południowego zachodu do naszego kraju zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. Jutro rano będzie jeszcze rześko, żeby nie powiedzieć mroźno, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni Celsjusza na Kaszubach, 10 stopni na Suwalszczyźnie i 13-14 stopni na przeważającym obszarze kraju - powiedziała Łapińska.



Dzień będzie pogodny i słoneczny, jedynie na północy i zachodzie mogą pojawić się chmury. Na poniedziałek meteorolodzy nie przewidują opadów. Będzie wiał południowy, słaby i umiarkowany wiatr. W rejonach podgórskich Sudetów i Bieszczad może osiągać prędkość do 60 km/h.