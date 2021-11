W piątek na południu kraju spodziewana jest poprawa pogody. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB, na północy Polski nadal będą możliwe opady deszczu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w piątek na południu kraju widoczna będzie poprawa pogody. Synoptycy przewidują także osłabienie siły wiatru.

"W piątek poprawa pogody widoczna będzie na południu Polski, gdzie spodziewane są przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Im dalej na północ, tym będzie więcej chmur i większe prawdopodobieństwo opadów deszczu. Na północy kraju suma opadów może wynieść od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna powietrza w ciągu dnia to od 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do 11 stopni na południu kraju i nad morzem" - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW.



W ciągu dnia wiatr będzie się wyciszał. Porywistych wiatrów można się spodziewać na północnym wschodzie, gdzie będzie dochodził do 70 km/h oraz na Wybrzeżu, gdzie może wiać z prędkością do 75 km/h. W centralnej części kraju spodziewane są wiatry osiągające do 60 km/h.