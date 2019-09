Chcemy, żeby Polacy żyli dłużej, dlatego angażujemy się w działania na rzecz profilaktyki i prewencji zdrowotnej, a także bezpieczeństwa - powiedział PAP prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Paweł Surówka. Dodał, że PZU będzie się skupiać na takich działaniach.

Zdj. ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

Surówka powiedział, że społeczne cele spółki wyznacza ogłoszony w czerwcu tego roku projekt #10 lat dłużej. Jest strategią spółki, która oprócz celów biznesowych, chce realizować projekty na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i większego komfortu życia Polaków.

Chcemy, żeby Polacy widzieli, że wraz z nimi spełniamy ich najbardziej ambitne cele. Chcemy, żeby żyli dłużej i w jak najlepszym zdrowiu. Takie intencje ma nasz projekt. Dlatego angażujemy się w działania na rzecz profilaktyki i prewencji zdrowotnej, a także bezpieczeństwa. Będziemy się na nich mocno skupiać - podkreślił Surówka.

Chodzi o to, żeby pokazać, że Grupa PZU nie tylko pomaga w potrzebie, gdy już dojdzie do nieszczęścia. Chociaż robimy i to, bardzo skutecznie. Kiedy kilka miesięcy temu południową Polskę dotknęły trąby powietrzne i podtopienia, jako pierwsi uruchomiliśmy szybko wypłatę odszkodowań. Pomagaliśmy na miejscu i ludzie to doceniali - dodał.

Ubezpieczyciel rozpoczyna innowacyjny program PZU GO - to niewielki czujnik montowany na szybie auta połączony z aplikacją w telefonie, dzięki którym w razie wypadku zostaje automatycznie wysłany sygnał do centrum alarmowego PZU. Jego pracownicy kontaktują się telefonicznie kierowcą, a jeśli nie odpowiada, natychmiast alarmują służby ratunkowe.

PZU GO to urządzenie, które daje kierowcom poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy stanie się coś złego, mogą liczyć na to, że PZU przyjdzie im z pomocą. Chcąc zadbać o zdrowie Polaków i o to, by żyli jak najdłużej, musimy również pamiętać, by chronić ich życie w dramatycznych momentach. PZU GO jest tego przykładem - ocenił prezes.

Podkreślił, że Grupa PZU ma największą sieć monitorującą w kraju i sieć likwidacji szkód, ściśle współpracując ze służbami ratunkowymi.

Dzięki PZU GO chcemy pokazać, że aktywnie dbamy o bezpieczeństwo. Chcemy powiedzieć Polakom: jeśli stanie się wam coś złego, możecie na nas liczyć. Podobnych projektów będzie jeszcze więcej - podkreślił prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Paweł Surówka.

Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku; wówczas powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 r. spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa ma ok. 34,19 proc. akcji PZU SA.