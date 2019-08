14 koni za łączną kwotę 1 mln 396 tys. euro wylicytowano na 50. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Najwyższą cenę, 400 tys. euro, osiągnęła klacz Galerida wyhodowana w stadninie w Michałowie.

Klacz Galerida sprzedana za 400 tys. euro / Wojtek Jargiło / PAP



Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który obserwował aukcję powiedział, że była ona bardzo dobrze przeprowadzona, a wyniki licytacji pokazują jak ważna jest hodowla polskich koni arabskich.



Są wysokie ceny polskich koni z polskich stadnin. Stadniny w Janowie Podlaskim i Michałowie uzyskały solidny zastrzyk finansowy i to jest dla nich ważne, ale jest to też pokazanie jak liczą się polskie konie na świecie - mówił Ardanowski. Było 50 kupujących, którzy wpłacili wadium, czyli nie zawiedli kupcy. To coś niesamowitego. Licytacja, czasami bardzo ekscytująca, pokazywała, że przyjechali, mieli upatrzone konie, chcieli je kupić - dodał. Kilka koni nie zostało sprzedanych, ponieważ oferowane za nie ceny nie odpowiadały ich wartości - podkreślił.





Jan Krzysztof Ardanowski / Wojtek Jargiło / PAP



Na niedzielną aukcję wystawionych zostało 21 koni, w tym 18 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz trzy z hodowli prywatnych. Jeden koń został tuż przed aukcją wycofany.



Sprzedano 14 koni za łączną kwotę 1 mln 396 tys. euro. Najwyższą cenę, 400 tys. euro, osiągnęła pięcioletnia, siwa klacz Galerida wyhodowana Michałowie. Klacz o imieniu Potentilla z Janowa Podlaskiego sprzedana została za 215 tys. euro, Emanolla z Michałowa - za 135 tys. euro, zaś Primera z janowskiej stadniny - za 90 tys. euro. Embrion utytułowanej klaczy Emandoria, wyhodowanej w Michałowie, osiągnął cenę 100 tys. euro.



Sześć koni nie osiągnęło na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych, w tym klacz Adelita z Janowa Podlaskiego, za którą oferowano 140 tys. euro.



W poniedziałek w janowskiej stadninie odbędzie się jeszcze aukcja Summer Sale, na której będzie można kupić 24 konie. Zwykle licytowane są na niej tańsze araby.



W ubiegłym roku na aukcji Pride od Poland wylicytowano sześć koni za łączną kwotę 501 tys. euro. Pięć koni nie osiągnęło na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych, jedna klacz została wycofana. Później okazało się, że trzy z wylicytowanych koni nie zostały opłacone.



W 2017 r. roku na aukcji Pride of Poland spośród wystawionych 24 klaczy i jednego ogiera, sprzedanych zostało sześć koni za łączną kwotę 410 tys. euro. Za najwyższą cenę - 150 tys. euro - sprzedana została wyhodowana w Janowie Podlaskim siwa klacz Prunella. 19 koni nie osiągnęło na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych.



Rekordowa kwota na aukcji Pride of Poland padła w 2015 r. Wówczas za 1,4 mln euro sprzedana została 10-letnia siwa klacz Pepita, wyhodowana w stadninie janowskiej.