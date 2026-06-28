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Fala upałów w Polsce zmusza pracodawców do szczególnej troski o warunki, w jakich pracują podwładni. Kodeks pracy nakłada na firmy pewne obowiązki, kiedy żar leje się z nieba. Za ich niedopełnienie grożą wysokie kary finansowe. Przepisy regulują też sytuację osób pracujących zdalnie oraz pracowników młodocianych.

Obowiązki pracodawcy podczas upałów. Kiedy szef musi zapewnić napoje?

Kiedy temperatura w miejscu pracy gwałtownie rośnie, przełożeni muszą podjąć odpowiednie działania. Choć przepisy BHP nie wskazują maksymalnej temperatury, w której można pracować, określają wymogi dotyczące zapewnienia napojów przez pracodawcę. Obowiązek ten pojawia się, gdy termometry pokazują powyżej 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniach lub 25 st. C na otwartej przestrzeni.

Płyny muszą być dostępne przez całą zmianę. Jeśli sprawna klimatyzacja obniża temperaturę poniżej limitów, napoje nie są wymagane. Gdy jednak mimo jej działania upalne dni podniosą temperaturę powyżej norm, szef musi je zapewnić. Za naruszenie przepisów grozi kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Co ważne, praca zdalna nie zwalnia firm z dbania o podwładnych. Pracownik w domu powinien mieć zapewniony dostęp do urządzeń chłodzących. Szef powinien umożliwić mu przerwy i odpoczynek w ciągu dnia, a także rozważyć skrócenie czasu pracy lub elastyczny grafik. W stacjonarnych zakładach komfort pracowników można poprawić przez wcześniejsze odesłanie do domu, co zależy od dobrej woli pracodawcy. Takie wcześniejsze wyjście z pracy nie może jednak obniżyć pensji.

Nadchodzą zmiany w Kodeksie pracy: Maksymalna temperatura i nowe limity

Dotychczasowe zasady wkrótce mogą się zmienić, ponieważ Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od dłuższego czasu przygotowuje reformę. Projektowana nowelizacja przepisów BHP zakłada czasowe wstrzymanie pracy, gdy termometry wskażą 35 stopni w pomieszczeniach lub 32 stopnie na zewnątrz.

Urzędnicy szczegółowo określili też planowane limity pracy fizycznej na powietrzu. Przy dużym wysiłku (powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet na zmianę) praca na zewnątrz powyżej 32 stopni ma być zabroniona, chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne.

Odrębne, rygorystyczne przepisy obejmują osoby niepełnoletnie. Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza wynosi więcej niż 65 procent.

Początkowo reformy miały wejść w życie w czerwcu 2025 roku, lecz po konsultacjach społecznych termin przesunięto na 1 stycznia 2027 roku, co pozwoli firmom na dostosowanie regulacji wewnętrznych. W obliczu zmian klimatu i tego, że fale upałów w Polsce są coraz częstsze, ochrona zdrowia i życia staje się priorytetem.