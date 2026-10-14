Powrót Barbary Mróz-Gorgoń. Opowie, jak promować Markę Polska

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W piątek na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie pojawi się Barbara Mróz-Gorgoń - była pełnomocniczka rządu do spraw budowania marki Polska. Weźmie udział w panelu "Jak promować Markę Polska". Zaprosiła ją tam Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady programowej EFNI – informują Wirtualne Media.

Dlaczego Henryka Bochniarz zaprosiła Barbarę Mróz-Gorgoń?

Dyskusja z udziałem Barbary Mróz-Gorgoń odbędzie się w piątek w godz. 8:30–9:30 w Grand Pavilonie w Sopocie. W panelu będzie uczestniczyć także Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady programowej EFNI.

Wirtualnemedia.pl zapytały Bochniarz o to, dlaczego zaprosiła Barbarę Mróz-Gorgoń na EFNI. Europejskie Forum Nowych Idei jest miejscem otwartej dyskusji o tematach ważnych i aktualnych. Nie unikamy żadnych tematów, jeśli rozmowa o nich jest przedmiotem debaty publicznej – odpowiedziała Bochniarz.

Uczestnicy tego panelu mają rozmawiać o współpracy administracji, biznesu, nauki, kultury i innych środowisk przy budowaniu reputacji Polski za granicą. W programie znalazły się też kwestie koordynacji działań i oceny ich efektów. Barbara Mróz-Gorgoń została wymieniona w agendzie jako była pełnomocniczka rządu ds. promocji marki Polska.

Jak przypominają Wirtualnemedia.pl, to Bochniarz publicznie przyznała, że podsunęła premierowi Donaldowi Tuskowi kandydaturę Mróz-Gorgoń do funkcji pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polska.

Afera o raport z AI. Pełnomocniczka rządu składa dymisję Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w piątek, że składa dymisję z funkcji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski.

Na EFNI wystąpi m.in. premier

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) to konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o bezpieczeństwie, gospodarce czy sytuacji międzynarodowej. EFNI zacznie się dziś po południu.

Wydarzenie organizowane jest od 2011 roku. Wśród gości i panelistów EFNI 2026 znajdą się przedstawiciele świata biznesu, kultury i nauki, a także europejskiej i polskiej administracji publicznej, w tym członkowie Rady Ministrów. Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, wicepremierzy: Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: Waldemar Żurek, Miłosz Motyka, Barbara Nowacka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Balczun, Dariusz Klimczak i Jolanta Sobierańska-Grenda.

Młodzi Polacy mówiący po mandaryńsku, czyli „Polaków Portret Własny”

O profesor Barbarze Mróz-Gorgoń zrobiło się głośno pod koniec sierpnia. Miało to związek z przygotowanym przez nią raportem „Polaków Portret Własny”. W dokumencie Katowice zostały opisane jako znajdujące się w „północnym centrum Polski”, pojawiły się błędy w danych, wskazano też, że młodzi Polacy nierzadko posługują się „językiem mandaryńskim”. Po tym zamieszaniu prof. Mróz-Gorgoń przyznała się do wspomagania się sztuczną inteligencją.

W raporcie znalazła się informacja sugerująca, że projekt był realizowany w ramach zadania publicznego „Marka Polska - podstrategia turystyczna”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na oficjalnym profilu Ministerstwa Sportu i Turystyki na X napisano, że „prezentowany na Platformie X raport nie był przedmiotem zamówienia ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną było Ministerstwo Sportu i Turystyki”.

Fundacja Marka Polska Think Tank, której prezeską jest Barbara Mróz-Gorgoń, w oświadczeniu wydanym w sierpniu zaprzecza, że była stroną umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczącą raportu „Polaków Portret Własny”.

Przeszukania w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W tle głośna afera W piątek przeprowadzono czynności procesowe w budynku Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Zdementował doniesienia, że doszło do…

„Płacę cenę, jakiej żaden bandyta nie zapłacił”

We wrześniu szef resortu nauki Marcin Kulasek przekazał, że profesor Mróz-Gorgoń poprosiła o roczny urlop zdrowotny. Dodał, że uzyskał tę informację od rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym formalnie jest zatrudniona Mróz-Gorgoń.

W wywiadzie dla programu „Czarno na białym” w TVN24, wyemitowanym 7 października, Barbara Gorgoń-Mróz przyznała, że nie sprawdziła raportu przed zamieszczeniem go w internecie. Nie śledziłam własnej strony – powiedziała w rozmowie z TVN24. Równocześnie zaznaczyła: Płacę dzisiaj cenę taką, jakiej żaden bandyta w tym kraju nie zapłacił.

