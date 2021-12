​Policja zatrzymała 21-letniego kierowcę, który we wtorek rano w Kwidzynie wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i potrącił 6-latka przechodzącego przez jezdnię z mamą.

Samochód kierowcy, który potrącił dziecko / KPP w Kwidzynie /

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie Anna Filar poinformowała, że do wypadku doszło dziś około godziny 7 rano w Kwidzynie na ulicy Braterstwa Narodów.

21-letni kierowca seata, mając czerwone światło, wjechał na przejście dla pieszych i potrącił dziecko, które przechodziło z mamą przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych - dodała Filar.



Kierowca był trzeźwy. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.



Chłopiec nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie.



Policja przypomina, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.



Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych - tłumaczyła Anna Filar.